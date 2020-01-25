　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九批蔡英文未戴口罩　總統府：勿過度恐慌、不要冒充專家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文除夕參拜祈福。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文春節參拜。（資料照／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

春節大年初一，總統蔡英文赴台北大龍峒覺修宮參拜祈福，然而正值武漢肺炎的爆發潮，外界擔心總統到人多的地方沒有佩戴口罩恐怕有安全疑慮，前總統馬英九也批評身為總統卻沒以身作則。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統所參拜的廟宇門口，廟方都會替信眾朋友噴灑酒精消毒，並且廟宇屬於開放空間，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。

張惇涵也提醒，陳建仁副總統日前也以專業建議，一般健康的民眾到公共場所，並不一定要戴口罩；而發燒咳嗽的病人，或者有慢性疾病的患者，則建議盡量不要出入公共場所，若有必要到公共場所，請務必戴上一般的外科口罩。希望各界能夠一同分享正確的防疫觀念，毋須過度恐慌，而公眾人物最佳示範，就是不要冒充專家。

張惇涵也表示，農曆春節期間，適逢武漢肺炎的疫情挑戰，防疫工作需要政府和全民共同努力，請大家做好個人衛生管理，政府各單位也會堅守崗位，期盼所有國人團結一致，渡過這一次武漢肺炎的挑戰。

其他人也看了這些...

► 蔡英文抗武漢肺炎：勿驚慌！17年前抗SARS風暴團隊我們都在
► 全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床
► 防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

更多相關新聞...

 武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！
► 柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎
► 「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

黃昭順驚人語錄…灑豆防飆車、台三線是哪三條線　拍桌怒嗆7次「混怒」

讓你吃到「通天通地」！　何志偉激推大稻埕慈聖宮廟埕美食

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

黃昭順驚人語錄…灑豆防飆車、台三線是哪三條線　拍桌怒嗆7次「混怒」

讓你吃到「通天通地」！　何志偉激推大稻埕慈聖宮廟埕美食

雲朗集團跨足義大利佛羅倫斯　張安平抒懷：做值得的事！

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

政治熱門新聞

命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」當不了總統

怒批禁口罩出口政策　蔡正元：一群白痴

拜廟未戴口罩！柯文哲：醫學還是專業

即／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急回應

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

巧！姜太公鼠年國運籤出爐呼應小英政策　主席解籤了

吳怡農生肖不是屬猴！命理師面相推測：屬猿

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

政壇愛恨情仇！李婉鈺斥劉建國「渣男」

黃昭順驚人語錄　灑豆防飆車、台三線是哪三條線

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

韓國瑜要求：重建台商2天路線與接觸史

禁口罩出口挨批　蘇貞昌：要先自救才能救人

包機撤300台人待陸同意　海基會：持續探詢

更多熱門

相關新聞

蔡英文、馬英九、吳敦義除夕赴法鼓山　選後首同台

蔡英文、馬英九、吳敦義除夕赴法鼓山　選後首同台

佛教聖地法鼓山自2007年起的每年除夕夜，不分藍綠大咖政治人物都會齊聚敲鐘祈福，今年也不例外，法鼓山24日晚間10時開始將舉行「除夕撞鐘」，總統蔡英文、前總統馬英九，以及前國民黨主席吳敦義將出席，這也是他們在總統大選後首度同框。

防疫升級「二級開設」　蘇貞昌籲國人勿恐慌：有政府請安心！

防疫升級「二級開設」　蘇貞昌籲國人勿恐慌：有政府請安心！

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面