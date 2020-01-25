馬英九批蔡英文未戴口罩　總統府：勿過度恐慌、不要冒充專家

▲蔡英文春節參拜。（資料照／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

春節大年初一，總統蔡英文赴台北大龍峒覺修宮參拜祈福，然而正值武漢肺炎的爆發潮，外界擔心總統到人多的地方沒有佩戴口罩恐怕有安全疑慮，前總統馬英九也批評身為總統卻沒以身作則。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統所參拜的廟宇門口，廟方都會替信眾朋友噴灑酒精消毒，並且廟宇屬於開放空間，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。

張惇涵也提醒，陳建仁副總統日前也以專業建議，一般健康的民眾到公共場所，並不一定要戴口罩；而發燒咳嗽的病人，或者有慢性疾病的患者，則建議盡量不要出入公共場所，若有必要到公共場所，請務必戴上一般的外科口罩。希望各界能夠一同分享正確的防疫觀念，毋須過度恐慌，而公眾人物最佳示範，就是不要冒充專家。

張惇涵也表示，農曆春節期間，適逢武漢肺炎的疫情挑戰，防疫工作需要政府和全民共同努力，請大家做好個人衛生管理，政府各單位也會堅守崗位，期盼所有國人團結一致，渡過這一次武漢肺炎的挑戰。

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