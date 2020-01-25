影／高雄三鳳宮插頭香　0.01秒決勝負！錄影輔助判決...擊敗九連霸

記者吳奕靖／高雄報導

就在大年初一的一開始，不少信眾前往高雄市三鳳宮插頭香求好運，這一次「競爭」可以說是相當激烈，連肉眼都分不清楚誰率先插頭香，最後廟方人員就採取籃球壓哨球的模式，透過錄影判讀，幾乎可以說是差那0.01秒，一名口罩男擊敗九連霸。

▲高雄市三鳳宮插頭香，出動錄影輔助判決，最後廟方判定為口罩男插頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

23日晚間11點15分，已經過了子時，屬於大年初一，高雄市三鳳宮就選在這個時間開廟門，讓信眾來插頭香，廟門才一大開早就蠢蠢欲動的信眾全部衝了進來，原本是穿著黃色衣服的九連霸男子衝在前頭，但是後頭的口罩男有後來居上的感覺，雙方幾乎是同時抵達天公爐插下香，第一時間廟方人員還分不清楚究竟是誰，最後透過錄影判讀，可以說是差那0.01秒，口罩男的香先插下，順利擠下九連霸。

▲高雄市三鳳宮插頭香，一開始「九連霸」男子氣勢相當驚人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲快到天公爐前，雙方可以說是「緊咬」 。（圖／記者吳奕靖攝）

口罩男的名字是宋雲琪，今年21歲，成功擊敗九連霸後表示自己也沒想到，今年是第一次來到三鳳宮搶頭香，大約晚間七八點就來到這邊等待，今年取得頭香，宋雲琪說：「就希望身邊的人都能賺大錢，平平安安」，雖然自己也因為插頭香，右手被天公爐給劃傷，但是他也不以為意，臉上還是滿是喜悅表情。





▲高雄市三鳳宮插頭香，出動錄影輔助判決，最後廟方判定為口罩男插頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲口罩男因為插頭香，右手還被天公爐給劃傷 。（圖／記者吳奕靖攝）