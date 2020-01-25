「智慧警政機器人」新北警局亮相　能帶位辦良民證！民眾驚呆

▲智慧警政機器人在新北市各警分局亮相。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市警察局以「科技建警」精神，以智慧機器人、人工智慧、雲端大數據建立「新北AI防護城」，其中智慧警政機器人近期在新莊分局、淡水水碓派出所等地亮相，不僅能協助受理案件，還可以幫忙帶位至樓梯口，指引民眾申辦良民證，創新功能讓民眾耳目一新。

近期智慧機器人在台灣被越來越多業者採用，像是摩斯漢堡就導入送餐機器人，台中也有旅館有機器人能幫客人拿行李，此次新北警局約一米高的智慧警政機器人，白色能直接面對民眾語音諮詢、申辦警政服務、受理案件服務、提供宣導資訊或協助員警執勤。

目前智慧警政機器人的主要功能為民眾問答，例如怎麼檢舉交通違規、交通事故可申請哪些資料，此外可提供線上申辦良民證、入山許可證等資料；能大幅降低員警人力的還有「帶位服務」，可帶民眾前往洽公區或申辦良民證的樓梯口，在電力不足時也會自動至指定地點充電，目前在新北市府1樓、新北市警察局、新板村派出所、新莊分局1樓及淡水分局水碓派出所等地有設置，預計在109年3月再設置10處。

這個「新北AI防護城」計畫是由凌群電腦向新北警局提案，經濟部工業局審查通過後，核定總計畫金額為1億元，其中政府補助4千萬、廠商自籌款6千萬，計畫包含新北智慧警政雲平臺、智慧警政機器人、智慧派出所、智慧戰警及智慧影像分析，將逐步上路與民眾見面。

▼警政機器人可支援值班員警警力不足的問題。（圖／記者陳豐德攝）

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