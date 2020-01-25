他酗酒後「家裡隨地尿尿+嘔吐」還不出門工作！　妻子清到崩潰怒離婚

▲丈夫的行徑讓阿桃無法忍受。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名女子「阿桃」（化名）與丈夫結婚多年，但對方卻於婚後開始有酗酒的習慣，常常喝酒失態後，就隨意睡在地板，甚至還會在家中隨便嘔吐、尿尿，種種誇張行徑都讓阿桃再也無法忍受，因此憤而向法官訴請離婚。

判決指出，阿桃與丈夫「阿傑」（化名）婚後同住在高雄，但丈夫卻染上酗酒的習慣，常常因為酒醉失態而隨意睡在地板，或是直接在家裡大小便、嘔吐，還在家中的客廳棄置大量的酒瓶，導致家裡髒亂不堪。更誇張的是，阿傑長期不工作，卻屢屢向阿桃要錢買酒，讓家中一切生計全都落到阿桃身上。

阿桃的父親也出庭作證表示，「有一次阿傑向阿桃索取金錢，表示要去上班，結果拿錢去喝酒，酒後跑去住家頂樓睡覺。阿傑只會跟阿桃索討金錢，曾經承諾會好好工作，但都沒有實踐，酗酒不工作的情形大概有4年了，至今都沒有改善。」

對此，法官認為，阿傑有酗酒習慣，已具酒精依賴情形，因長期酗酒不工作，酒後屢有失序行為，並常向阿桃索討金錢，且雙經分居許久分居，外加上阿傑長期對於兩造間之家庭生活、子女照顧方面未盡其責任，足見他對於兩造婚姻已無維持及共同經營之意，導致兩造婚姻關係應有互相扶持之基礎顯已破裂，因此判准離婚。

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