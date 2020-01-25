包包掉出內褲！妹子愣握手中…老闆「笑而不語」眼神母湯　網：趕快拿它擦汗

▲內褲主人就是這位巴斯光年弟弟。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽日前外出買東西時，從包包裡拿出錢包準備要結帳，卻不小心撈到一塊白布，抽出來看竟發現是一條「男性內褲」，頓時與老闆尷尬地對望幾秒，趕快把內褲塞回包包，事後把三角褲拿出來看才發現，竟然是家中豬隊友幹的好事。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她只是想拿錢包卻不小心撈到這件內褲，當下還拿在手上愣了一下，隨即把內褲塞回包包，原本氣氛已經夠尷尬，想不到「撈錢包時又掉出來…又抬頭跟老闆再對看一次」，整個過程老闆都沒有多說什麼，但是「眼神逐漸母湯」，讓她實在很想鑽地洞逃跑。

請繼續往下閱讀...

事後原PO找了一個沒人的地方，把包包裡那件內褲拿出來仔細端詳，才發現原來是2歲兒子的三角褲，上頭還印著車車的卡通圖案，哭笑不得地說，「兒子你為何要把內褲塞進我包包勒！」害老闆誤會她有特殊癖好。

▲幸好兒子不是塞爸爸或媽媽的內褲。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友看完也狂笑表示，「拿起來擦汗，邊解釋說，這吸水力很好」、「像我也是，這種老媽超正的孩子來說，宣示主權很重要的」、「我是有在包包裡挖到過狗狗的潔牙骨，我拿出來的時候店家老闆笑噴」、「回去翻兒子書包，說不定妳的內褲也在裡面」、「一位合格的母親，隨時帶小孩的內褲非常合理」、「習慣了…有次去銀行，在櫃檯連錢一起拿出鵝子的切菜玩具菜刀，行員也傻眼。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光