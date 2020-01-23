發燒硬闖南京機場！　父母大鬧登機口3小時「丟下2小孩自己飛走」

▲小孩被查出發燒後不准上機，父母卻大鬧機場。（圖／翻攝自不羞zxp微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，至今大陸已達616例17死，各地都加強檢疫。一名大陸網友23日指出，在南京祿口國際機場一名小孩發燒了不能登機，父母竟然不斷耍賴，最後還直接扔下兩名小孩在機場，自己飛走了，留下2名無辜的小孩坐在椅子上。

網友「不羞zxp」23日淩晨在微博發文指出，一對父母帶著兩名小孩坐飛機，其中一名小孩被查出發燒了，但父母沒有心疼孩子，卻不斷大鬧機場說，「自己沒有生病上飛機不讓小孩上飛機？」大批乘客換了2個登機口，這對父母都堵在現場，員警到場拽也拽不動，最後父母還真的飛走了，留下2名小孩呆呆的坐在椅子上，由機場工作人員暫時照顧。

此文發出後，許多網友紛紛懷疑真實性，查詢後發現真有其事。一名搭乘22日晚上10時從南京飛往長沙班機的乘客也抱怨，「地勤服務差、長時間延誤」，因為一對家長大鬧登機口，把孩子丟下自行登機，賭機場人員會妥協讓孩子上機，結果造成班機延誤 3小時。

許多網友看了發文後紛紛痛批，「遺棄兒童罪，送到武漢拘留起來吧。」、「孩子如果有問題，家長屬於親密接觸人啊，也要隔離的，為什麼讓他們上飛機？這樣對整個飛機的乘客公平嗎？」、「？急著回家 孩子不是家人嗎」、「親生的麼？」、「這都什麼妖魔鬼怪」。

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