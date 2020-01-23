阿嬤摸「金孫手腳」覺得冷！怒派媳婦不用心...醫師說話了

▲醫師陳映庄指出，過去長輩都會摸摸小孩手腳，當做是否足夠保暖的依據，但這是錯誤觀念。（Pexels提供）

圖文／鏡週刊

國內流感疫情約在11月開始緩慢上升，農曆年前後達到最高峰，若家中幼兒此時不幸出現咳嗽、流鼻水症狀，媳婦時常被公婆盯上，指責照護不夠用心，讓人過年好心情全無，只想快快回娘家避難。

禾馨醫院小兒科醫師陳映庄日前在直播中聊到冬季感冒時，就曾向觀眾指出，小孩和大人調節體溫的能力不同，散熱能力也沒這麼好，只要一不小心穿太多，小孩就會感覺熱到受不了、滿身汗。

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過去長輩都會摸摸小孩的手腳，當做是否足夠保暖的依據，但陳映庄認為這是錯誤觀念，最好的方式應該「摸摸孩子的背後、脖子部位」等中心部位，「因為手腳的溫度通常會比身體中心再低個1、2度」，有時候手腳摸起來冰涼，並不代表孩子穿得不夠暖。

另外陳映庄也建議，若幼兒抵抗力較弱，家長不妨讓小孩多攝取維他命Ｃ、以及常存在於海鮮中的「鈊」、肉和蛋的「蛋白質」等營養素，較能對抗病毒。



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