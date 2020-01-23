高鐵沒得搭「開車遠離武漢」　湖北封閉20多高速公路入口

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市為了防範肺炎疫情擴散，於23日上午10點停駛所有大眾運輸工具，並關閉機場與火車站，不過，許多民眾卻開車想透過高速公路離開武漢，再轉往其它城市遠離湖北。似是為了防範此情況，當地交通部門下午陸續關閉20多個高速公路入口及收費站，而武漢周圍的火車站也宣佈暫時關閉。

▼網傳民眾開車遠離武漢畫面。（圖／翻攝自YouTube／EUGENESTUDIO）



根據《央視》報導，湖北省高速公路管理部門下午宣布，湖北省內龔家嶺、小軍山、漢南、北湖、花山、柏泉、青龍、西湖站入口封閉；京港澳高速武漢西、武漢北、蔡甸、永安收費站口封閉；G4京港澳高速鳳凰山、江夏所、武漢南、安山、金口、軍山、永安、武漢西、蔡甸、武漢北入口封閉。

鄂州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部也指出，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，從23日11點20分起全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復時間另行通知。

此外，據陸媒報導，其他出武漢市的高速公路口也已開始陸續封閉。

▼武漢高速公路封閉。（圖／翻攝澎湃新聞）



▼有發燒的人吃退燒藥去迪士尼玩。（圖／翻攝自微博）