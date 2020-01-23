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新春宅在家！LINE TV推薦主打片單　追劇賺LINE POINTS當紅包

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▲新春宅在家！LINE TV推薦主打片單　追劇賺LINE POINTS當紅包。（圖／LINE提供）

▲新春追LINE TV賺LINE POINTS當紅包。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

新春假期有不少民眾宅在家追劇配零食，LINE TV推出時下最夯的台、韓、陸、日超夯戲劇和韓國流行綜藝，同時再加碼經典口碑大片全集上架，還能賺LINE POINTS點數當紅包，從小年夜1月23日起、到初五1月29日，共計7天雙重追劇好康，至少百萬點數大回饋。

LINE TV統計用戶最喜愛的十大戲劇排名榜，主要以多元的台灣戲劇為主，因此新春再推《想見你》、《鏡子森林》、《天堂的微笑》、《美味滿閣》、《網紅的瘋狂世界》、《你那邊怎樣我這邊OK》、《女力報到小資女上班記》等系列主打片單要來推薦給用戶。

韓劇有《浪漫醫生金師傅2》、《99億的女人》、《有瑕疵的人們》、《金牌救援為主》；陸劇則是由靳東主演的《精英律師》；日劇有木村拓哉主演《教場》；跟播綜藝有《李棟旭想做脫口秀》、《丁海寅的行走報告書》，還有白種元和Super Junior希澈的《美味的廣場》。

▲新春宅在家！LINE TV推薦主打片單　追劇賺LINE POINTS當紅包。（圖／LINE提供）

▲LINE TV推薦主打片單。（圖／LINE提供）

甚至是經典口碑大片全集上架，一次在長假的把劇追好追滿，像是台劇的《俗女養成記》；韓劇的《主君的太陽》、《皮諾丘》、《秘密花園》、《繼承者們》、《龍八夷》、《聽見你的聲音》、《那年冬天風在吹》、《最佳愛情》、《浪漫醫生金師傅》；陸劇的《琅琊榜》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《香蜜沉沉燼如霜》、《人不彪悍枉少年》；以及日劇的《公關技院》、《咖啡遇上香草》、《鮮侶奇緣》、《同床前男友》等。

LINE TV在過年期間推出新春活動，天天追劇都能賺LINE POINTS當紅包，至少有百萬點數大回饋，包括第一重從小年夜到初五，完整觀看一集就可得LINE POINTS 5點，以及第二重的VIP會員限定，活動期間內於「VIP會員」館裡，任選一部片完整觀看得LINE POINTS 10點，活動期間一人僅能參加一次超強片單。

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