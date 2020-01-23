陸首艘航母為什麼叫「山東艦」？　中共海軍發言人解答了

▲「山東艦」交付現場，習近平親自登艦授旗。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首艘國產航空母艦「山東艦」於12月17日，在海南三亞正式交付海軍。在問到航母被命名為「山東艦」是基於什麼考慮時， 大陸海軍新聞發言人程德偉表示，根據艦艇命名慣例，為保持航母舷號銜接有序、整齊統一，山東艦舷號在遼寧艦基礎上順延為「17」。

解放軍首艘自主研發航空母艦002號航母，經由軍委會批准002號命名為「山東艦」舷號17號。海軍新聞發言人程德偉隨後就山東艦命名、舷號、儀式舉辦地、技術性能等問題，向《環球時報》表示，《海軍艦艇命名規定》明確，巡洋艦和兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市名命名。

▲山東艦。（圖／翻攝自中國軍網）

程德偉指出，根據這一規定，綜合考慮各省、直轄市申請意願等各方面因素，我國第二艘航母命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」。另外，根據艦艇命名慣例，為保持航母舷號銜接有序、整齊統一，山東艦舷號在遼寧艦基礎上順延為「17」。

關於山東艦交接入列儀式的舉辦地點，程德偉表示，海軍按照既定計劃和部署，穩妥有序推進航母平台和軍港碼頭等配套設施建設，交接入列儀式的地點，是統籌考慮航母試驗試航等總體工作安排確定的。