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父母代管紅包恐違法？陳憲政律師：對孩子有益的行為就可以

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▲▼陳憲政律師講解民法第1088條。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲陳憲政律師講解民法第1088條。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

農曆年將至，對小孩子來說最開心的就是拿紅包了，但許多紅包都會被父母用「幫你存起來」、「帶太多錢在身上會不見」等理由收走，而這個行為就有可能違反了法律，到底父母在什麼情況下可以處分孩子的紅包，曾任財團法人法律扶助基金會扶助律師、中華民國人力仲介協會法律顧問的陳憲政律師表示，對孩子有益的行為，就不會有違法的疑慮。

依照民法第1087條，未成年子女因贈與取得的財產，是子女的「特有財產」。民法第1088條規定，未成年子女之特有財產，由父母共同管理。父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。

律師陳憲政表示，紅包屬於孩子的私人財產，擁有所有權，如果拿走紅包，孩子是有訴權存在的。但由於台灣目前沒有前例，法院很難判定何為對孩子有利的行為，只能依據使用目的判定是否違法，一般來說使用在生活上的支出，或是用在繳納學雜費上，都不會有太大的問題，除非像是把錢拿去賭博、用在父母自己的娛樂花費上，這些很難連結是為了小孩好的目的，就有違法的可能。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲紅包在包括新春、婚禮、生辰等場合都可以看到。（圖／記者陳俊宏攝）

雖然台灣沒有類似案例發生，但在大陸的雲南就曾有這樣的情況發生。一名女大生從小到大的紅包錢都由父母保管，直到上大學之後，因為要繳納學費，無奈之下只好向父母提告，順利討回了人民幣5.8萬元（約台幣26萬元）的紅包錢，順利攻讀大學課程。

最後陳憲政也補充，孩子的紅包錢不列入夫妻財產，如果遇到離婚的情況發生，不得要求納入分配財產的範圍。

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