4歲女童心臟病發！媽心急路邊攔車　警「連闖20紅燈」狂飆送醫

▲4歲女童心臟病發，母攔警車求助；竹南警方狂飆連闖20紅燈送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名翁姓女子，日前因其4歲大的女兒突然心臟病發，慌張的跑到路邊攔車；恰巧碰上竹南分局員警巡邏經過，員警了解原委後，火速開車狂飆並將女童送醫救治，及時挽救女童生命，其母也非常感謝警方的即刻援救。

竹南分局表示，大同派出所巡佐張泳俊、警員吳鶴群於日前晚間8時許，執行巡邏勤務時，行經竹南鎮中華路78巷口，突見路旁有民眾抱著1名女童慌張地向巡邏車招手求助，員警連忙下車查看，並主動前去了解狀況。

翁姓女子向警方表示，自己的4歲女兒突然心臟病發並且臉色發紫，原本要開車送到平時看診的臺大醫院新竹分院，但怕來不及救治，希望警方能夠協助，員警了解情形後，立即以巡邏車開啟警示燈鳴笛開道，火速抵達醫院急診室救護，成功挽回女童生命。

警員吳鶴群表示，當時心情很緊張，但一心只想救人，也沒想那麼多，從竹南到新竹沿途闖近20個紅燈，很感謝沿路用路人的配合讓道，可以成功挽回女童生命，自己也感到非常欣慰；而翁女對警方能於寶貝女兒發生緊急狀況時即時伸出援手，並在最快時間內抵達醫院，讓醫院在寶貴的黃金時間內及時救護，十分感謝警方的即時救援及視民如親的態度。

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