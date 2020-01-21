2020過年走春桃園景點推薦　大溪富田香草休閒農場

▲大溪富田香草休閒農場。(圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局長郭承泉指出，桃園升格後，市長鄭文燦全力推動休閒農業區發展，每逢假日吸引許多遊客前來。其中，在社群上引發一波又一波的打卡熱潮，位於桃園大溪區的富田香草休閒農場，擁有浪漫歐風氛圍主屋，園內多種樣貌迷人的景致，是農曆年節期間，全家人一起走春的最佳景點之一。

▲大溪富田香草休閒農場。（圖／農業局提供）



農業局指出，桃園大溪區富田香草休閒農場，是多部知名偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《浮士德的微笑》、《軍官情人》、《白鷺鷥的願望》等取景拍攝之地，更是網紅網美必拍勝地，尤其是那夢幻十足的水上教堂，更讓人彷彿置身於歐洲莊園。

除此之外，園區還提供彩繪DIY、特色風味餐、花草下午茶及婚宴場地，最受大家歡迎的就是餵養動物體驗，多種可愛動物（草泥馬、馬、山羊、麝香小豬、雞、鴨、鵝、魚、白鴿），還可以與草泥馬自拍，都在這可以近距離互動，最適合全家同遊走春踏青，拍照和最佳親子互動農場。

春節營業時間：09:00-18:00，除夕休園，其餘正常營運。

門票費用調整：農曆春節起(國曆109/1/23)

> 票價不分平假日一律調整為150元(可抵園消50元)。

> 團體票(30人以上)：120元。

> 凡出示票根入園者：120元。

> 停車費：機車20元、汽車50元。

地址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號。

聯絡方式：03-3872540。

►我沒有遲到，是時間遲到了！