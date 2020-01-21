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2020過年走春桃園景點推薦　來香草的故鄉千郁休閒農場

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▲2020過年走春桃園景點推薦－千郁休閒農場。（圖／農業局提供）

▲2020過年走春桃園景點推薦－千郁休閒農場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節快到了，眾所期待的春節7天連假，是家人難得相聚的日子，有想好要去哪裡走春嗎？桃園市政府農業局指出，桃園升格後，全力推動休閒農業區發展，位於蘆竹區的千郁休閒農場，有香草的故鄉美喻，為了迎接春節的到來，除提供年菜圍爐預約，園區內並有香草茶、農特產品展售，歡迎民眾年假期間，前來走春。

千郁休閒農場指出，千郁是花卉飄香、芳郁千里的綠茵農園，尤其是園區種有很多種香草，有芳香萬壽菊、迷迭香、薄荷…等，如果您喝高山茶或咖啡會睡不著，就來千郁試試香草茶吧！喝香草茶很療癒很舒眠。▲2020過年走春桃園景點推薦－千郁休閒農場。（圖／農業局提供）

▲千郁休閒農場提供年菜圍爐預約。▼千郁是花卉飄香、芳郁千里的綠茵農園。（圖／農業局提供）

▲2020過年走春桃園景點推薦－千郁休閒農場。（圖／農業局提供）

除了療癒舒眠香草茶，農場內還有餐廳、咖啡、農特產品展售、手作香草多肉盆栽、沐浴球、手工皂園區上千棵桂花、茉莉、梔子、玉蘭、含笑、野薑花等香花，近百年樟樹、松樹、肖楠、落羽松、龍柏等吐露豐馥芬多精，美景美食讓您心情好放鬆！

另外，為了迎接春節的到來，千郁提供年菜圍爐預約、消費並於FB打卡贈送太妃糖果甜甜好過年。
春節營業時間：除夕晚餐時段以及大年初一～初三中午時段。
門票費用：年菜10人份4500元起。
地址：桃園市蘆竹區坑子里八德二路288號(機場捷運A9站林口站附近2公里處)。

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