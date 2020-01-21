南警破獲少見「蟀哥」賭場　逮主持人及賭客13人送辦

▲台南市佳里分局破獲少見的「蟀哥」賭場，逮獲主持人及賭客13人依法送辦裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局會同督察室及保警大隊，持搜索票循線在西港區劉厝里蚶西港一處民宅旁鐵皮屋內破獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主及劉姓屋主，涉嫌提供場地及器具，召集蟋蟀同好以競賽為由供在場人押注聚賭，現場共計13人，查扣桌面賭資100元及場地費500元、鬥蟋蟀檯1個、蟋蟀箱5箱、計時器、碗公等證物。

佳里分局指出，流行在台南新化豐榮社區「鬥蟋蟀」比賽，近日出現在佳里、西港地區，警方早已注意這些「蟀哥」主人的動向，嚴防變相做為賭博押注的標的，1月15日深夜10時30許，警方據報循線持搜索票破獲獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主等13人。

警方指出，蟋蟀由主人們過濾篩選出驍勇善戰的優良品種，正式上場前，先利用大碗公依身材區分量級，雙方皆同意便讓蟋蟀鬥士登檯較勁，競技時間10分鐘，競技時，主人會拿出自製的逗蟋蟀棒，使其增加攻擊性張大牙嘴攻擊嘶咬對手，若時間到未分出勝負，則以和局論。原係緊張刺激的傳統遊戲，卻被加注賭金輸贏及抽頭牟利，屬違法賭博行為，遭警方取締移送法辦及裁罰。

佳里分局斯儀仙分局長呼籲民眾，年節期間，家族親友歡聚，有人喜愛小賭娛樂增添歡樂氣氛，惟法律無假期，警察執法決不懈怠，若涉及經營牟利、提供場地、聚眾抽頭，於公共場所或公眾得出入之賭博場所賭博財物者，在場聚賭者皆觸犯刑法賭博罪嫌，若於職業賭博場所聚賭亦違反社會秩序維護法之規定，警察機關得處以新台幣9000元以下之罰鍰，希望民眾勿以身試法，連假期間休閒放鬆但不從事違法賭博或破壞安寧秩序及違反善良風俗的活動。