館長打算基隆展店　蔡適應陪同看地大啖海鮮

▲▼ 館長陳之漢去年11月由立委蔡適應陪同看了一塊停車場用地，並大啖海鮮。

政治中心／綜合報導

館長陳之漢在基隆市展店未果，近來引爆與基隆市政府的隔空喊話。不過回溯事件源起，發現是去年11月館長在立委蔡適應的陪同下看了一塊停車場用地，但當下並未做出任何決定。

去年11月底館長在臉書貼出他到基隆市看地的照片，看看成吉思汗能不能在基隆展店，臉友也紛紛下留言支持與期待，而立委蔡適應在臉書貼「阿館來了」po出和館長兩人吃飯的照片，並連結館長看地的po文；之後也曾發文表示基隆十分歡迎館長，希望館長有機會展店，並附上兩人大啖海鮮的新聞影音連結。兩人主要是在此之前，館長曾邀蔡適應上直播節目，闡述參政理念及在立院的成績單，並表態過要到基隆展店。

不過，館長卻在18日直播中大嘆選前選後兩樣情，指自己去年底宣布準備前往基隆展店，場址也看了，但選後卻「不行了」，「政治就是這樣，選前說可以，選後就不行」，所以要向基隆市民道歉。

基隆市政府立即在19日發出聲明澄清表示，市長林右昌並不認識也沒有接觸過館長，也沒有聽過相關投資一事，一切都是誤會。於是館長在19日直播中道歉，「的確沒有看過林右昌市長，跟他也不認識」。

林右昌則在20日受訪時表示，館長無需道歉，應是誤會一場，或許是有人找館長招商，但不是他也不是基隆市政府，他非常歡迎任何人到基隆投資，這是求之不得的事情。