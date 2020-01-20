移民署推快速通關E-Gate　美女移民官赴校園現身說法

▲移民官蔡宜君（左）、張瓈云（右）至北投明德國小參加外語宣導移民署快速通關政策。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

如何避免出國大排長龍？移民署告訴您一個訣竅，快申請「自動查驗通關系統」(簡稱E-Gate)，申辦只要3分鐘，完成註冊後， 12秒的機場快速通關服務。移民署北市服務站20日安排移民官張瓈云、蔡宜君到北市北投區明德國民小學「當移民遇上交通安全-英語酷幣活動」，介紹國際觀並分享移民官機場服務經驗，成為該校一年一度英語日的亮點活動。

▲移民官張瓈云至北投明德國小參加外語宣導活動。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，由於新年旅遊旺季將屆，為了減少大排長龍出國的現象，署方透過教育宣導、讓學童了解機場E-Gate的註冊功能，移民官張瓈云強調，E-Gate功能強大，民眾只要完成註冊，不只限於機場，連港口的入出境都也可使用。

移民官蔡宜君也介紹外國人如何申辦外僑居留證，並在場分享移民署等問答闖關活動。明德國小校長涂振洋說，明德國小學學生父母親多來自德國、日本、印尼、印度、越南、馬來西亞及中國大陸等，算是一所富含多國文化的特殊學校，他勉勵在校學桶多學習國際種語言，學習視野就會更開闊。

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