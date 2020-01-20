韓國瑜臉書大秀特勤合照　國安人士：傻眼到極致！

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日晚間在臉書大秀與特勤的合照，並感謝國安團隊兩個月來的辛苦，如今正式離別，照片裡的所有人都笑得很燦爛，希望他們未來事事順心，前途一片光明。韓國瑜這舉動讓國安人士直言「傻眼到極致！」，但也有國安高層指出，其實他們在去年編組結訓記者會中早已露臉曝光。

▲韓國瑜在臉書貼出與特勤人員的合照。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同）

韓國瑜在202字的PO文中提到，自己非常感激遇到這一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務，雖然兩個月的時間聽起來不久，但他們日夜相處，「竟讓我錯以為人間已過數十載」，如今正式離別，照片裡的大家都笑得很燦爛，因為這一路走來都是一同奮戰的熱血。

「時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。」最後，韓國瑜也不忘送上祝福，希望國安團隊的所有人未來都能事事順心，前途一片光明。

不過，韓國瑜在臉書高調貼出與特勤合照的舉動，讓國安人士直言，「特勤人原本就該低調，任務有需求時還得混入人群中臥底，保護指定對象，沒想到韓市長竟然曝光所有人的長相，真的是傻眼到極致」。

但也有國安高層指出，其實執行任務的330員，全部都在去年11月7日「安維7號專精訓練結訓編成典禮」記者會中已在螢光幕露臉，基本上已沒有所謂身分暴露的問題，不過，特勤主管單位要管控的主要是勤務紀律、社群媒體的使用，有無影響到勤務的執行，或是洩違密的情事，因此都會希望同仁們在營外生活要低調。

對於外界疑慮，高雄市政府也做出相關回應，表示與特勤合影已事先向國安局報備，並且取得相關單位同意，因此是沒有疑慮的。

▲韓國瑜在臉書貼出與國安人員的合照。（圖／記翻攝韓國瑜臉書）

▲何庭歡日前也貼出與國安特勤人員的合照。（圖／翻攝何庭歡臉書）





▲蔡沁瑜也發文貼出宋楚瑜陣營特勤人員的合照，強調這組維安也有「特勤何潤東」「特勤舒淇」。（圖／翻攝自Facebook／蔡沁瑜 認真講）