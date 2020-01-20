春節計程車加價收費懶人包抵加！機場排班每趟次加100元

▲春假連假期間前後，全台計程車會加收費用。

圖文／鏡週刊

農曆春節連假來臨！這次連假從23日起至29日共7天，不少人會趁著連假前後或期間出遊，除了大眾運輸工具外，計程車也是不少人會選擇的交通工具。為體恤運將的辛勞，北北基桃、台中、台南、高雄、屏東等地計程車於今（20日）起實施加成收費，機場排班計程車按趟次計費每趟次加收100元 。

農曆春節前後，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可搭乘計程車以避免酒後駕車發生危險，保障自身與他人的安全。計程車已全面換新表，運將應使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

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各縣市政府也提醒民眾，搭乘計程車下車前請記得向駕駛索取乘車證明，若遇到不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向監理站申訴；違規者經查證屬實，將依公路法裁處9,000元至9萬元罰鍰。

全台計程車加價收費懶人包 加價期間：1月20日至1月29日 北北基：+20元/趟

桃園市：+50元/趟（桃機排班計程車+100元）

台中市：+50元/趟

台南市：+50元/趟

高雄市：+50元/趟

屏東縣：+50元/趟 加價期間：1月22日至1月29日 新竹縣市：+30%/趟

雲林縣：+50元/趟

嘉義縣市：+50元/趟

宜蘭縣：+30元/趟

花蓮縣：+50元/趟 加價期間：1月22日至1月31日 台東縣：+50元/趟 加價期間：1月23日至1月29日 苗栗縣：+30%/趟 加價期間：1月24日至1月29日 彰化縣：+100元/趟

南投縣：+100元/趟

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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