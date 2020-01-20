超正女兵「95%撞臉迪麗熱巴」！側臉無P照曝光…網驚：根本雙胞胎~

▲大陸軍營超正女兵95%撞臉迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴自出道以來，就以充滿異域風情的獨特顏值而為人們稱道。而近日，一位同樣來自新疆維吾爾族，與迪麗熱巴顏值神似的軍營正妹因為一組照片，在網路上爆紅，迷倒不少網民，被稱為「女兵版迪麗熱巴」，有網友更表示，「怎麼辦，我也想當兵了。」

「女兵版迪麗熱巴」本名叫布再娜甫‧亞生江，來自新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克伊犁霍城縣，從小生在牧民家庭，因此耳濡目染對騎馬和軍裝充滿了嚮往。

▲軍營照。（圖／翻攝自微博）

2019年，正在江西理工大學上大一的她，得知學校有招收女兵的名額時，便義無反顧地報名參軍，成為了一名女兵。她的參軍也得到了全家人的支持，83歲的爺爺斯馬拉洪曾拉著她的手說，「布再娜甫，你是我們家的驕傲！」

解放軍東部戰區的微信公眾號日前發布的照片可見，身穿軍服的布再娜甫五官精緻、面色白皙，面對鏡頭笑容略帶羞澀。不過，颯爽的女兵可不是徒有其表，在軍事訓練場上的她，因為從小能歌善舞鍛煉出的極佳的身體協調性，在各項基礎科中都以「全優」的成績通過。

▲▼布再娜甫生活照。（圖／翻攝自微博）

甚至，她在單杠屈臂懸垂堅持了1分30秒，雙杠支撐前移移動超過30公尺；在手榴彈投擲訓練中，更是取得了投擲距離41公尺的優異成績，遠遠超出女兵的及格線20公尺。

布再娜甫除了專注的神情與迪麗熱巴相似，卸下軍裝後更膚白如雪、清純可人、巧笑倩兮、美目盼兮，與迪麗熱巴如同雙生姐妹花。網民熱烈表示，「是青春最美的樣子」、「女兵真漂亮」、「新疆美女多多多」、「好美的小姊姊」、「比迪麗熱巴好看一百萬倍」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼藝術照。（圖／翻攝自微博）