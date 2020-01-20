　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

做餅乾、寫春聯長幼互暖！昇恆昌志工快遞＋視訊傳愛　推正能量Be A Giver

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲昇恆昌董事長江松樺將平鎮樂活育幼院童做的南瓜餅快遞至八里安老院，更親自餵院內長輩吃。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

邁入金鼠年前的最後一個週六，天氣陰、氣溫冷，但桃園樂活育幼院和新北八里安老院的院內卻是人氣超旺、熱鬧滾滾，育幼院的大小孩童跟著「江爺爺」和他的夥伴們一起動手做餅乾，安老院則是席開十來桌，爺爺奶奶們和大人小孩一同圍爐、談天說笑、場面溫馨就像大家族的聚會一般，不過其實陪在長輩身旁的人多數都穿著黃色、上面印有志工字樣的背心，他們是昇恆昌員工組成的志工團隊，每年歲末年終都會由董事長江松樺帶領，前往育幼院和安老院陪孩子和爺奶們同樂，一起迎接新的一年。

投入公益40餘年的昇恆昌董事長江松樺認為，能夠幫助需要幫助的人，人生會更快樂。「我幫助別人不希望回報，只希望被幫助者有能力時，再幫助別人就好，讓愛與善的正面循環不斷繼續下去。」這樣的精神和以身作則的行動，感染企業所有人，2019年昇恆昌同仁自發性舉辦了近550場志工活動，其中包括像是呼應地球暖化及陸地、海洋生態等環保議題，從北到南、從花東到離島的305場淨灘、淨山與社區清潔等「環保遶淨」活動；年末最重要的行程則是關懷安老院與育幼院，至今已來到第10個年頭。

往年都是由不同部門志工隊分別進行活動，今年來點不一樣的！以「為愛而昇Be A Giver」為主題，讓育幼院的孩子和安老院的長輩互贈親手製作的賀年禮，並且全程視訊交流，爺奶們能看見孩子認真用他們小小的手捏製出軟甜南瓜餅，孩子們可以看到螢幕那一端的長輩，正奮力執毛筆揮毫，在春聯上寫下滿滿祝福，施與受之間不只是當一個受贈者，同時也成為給予者，感受到助人付出時那種加倍的快樂，志工則是化身愛心特派員，將禮物即時送到雙方手中，成功快遞彼此的心意。

▲▼昇恆昌,安老院,育幼院,為愛而昇,公益。（圖／昇恆昌提供）

▲昇恆昌志工團隊每年年終都會到育幼院和安老院做公益，今年特別用視訊連結，讓氣氛更熱鬧溫馨。

週六（1/18）活動當天，昇恆昌董事長江松樺扮演重要的送暖橋樑，一早先是探訪大園與平鎮區的弱勢家庭，依各別需要提供物資，更自掏腰包獻上年節慰問金；接著便前往樂活育幼院，變身院童們口中的「江爺爺」，除了發送壓歲錢，言談間更鼓勵孩子努力向學，為了讓孩子們常保感恩之心並懂得助人的喜悅，江松樺親自和孩子們一起手做南瓜餅要送給八里安老院的長輩們，製作過程中孩子們和江松樺互動熱絡，最後要離開時，孩子們更抱住「江爺爺」捨不得讓他走。

▲▼昇恆昌,安老院,育幼院,為愛而昇,公益。（圖／昇恆昌提供）

▲▼昇恆昌,安老院,育幼院,為愛而昇,公益。（圖／昇恆昌提供）

▲昇恆昌董事長江松樺和育幼院孩童一起做餅乾，互動溫馨。

趁著南瓜餅還熱得冒煙，江松樺和昇恆昌志工團隊趕緊把孩子們滿滿的心意送達安老院時，不讓愛降溫，視訊時看見安老院的爺爺奶奶們開心地吃著南瓜餅，院童們也跟志工姊姊們說「明年還想要再做！」而安老院的爺奶們看見孩子手中高舉他們寫的春聯、齊聲說謝謝，心中也充滿感動。

▲▼昇恆昌,安老院,育幼院,為愛而昇,公益。（圖／昇恆昌提供）

▲育幼院孩童開心拿到安老院爺奶們寫的春聯，齊聲謝謝。（圖／昇恆昌提供）

在八里安老院，江松樺又變身院內爺奶們最親切的晚輩，一一握著手問候、關心身體狀況，陪伴老人家圍爐慶生，為了這場年度盛會，昇恆昌出動自家飯店餐飲團隊以及各單位同仁，從備餐、擺盤到上菜都一手包辦，一道道豐盛佳餚上桌，席間志工們一邊和長輩們聊著近況，一邊替手腳不方便的長輩夾菜或餵食，志工孩子們更準備了小小舞獅財神表演，要祝爺爺奶奶們身體健康，福壽雙全，還有卡拉OK讓愛唱歌的爺奶們上台秀歌喉，江松樺也在台上一起高歌，志工們熱情在一旁伴舞合唱，此起彼落的掌聲將氣氛炒得熱烈，其中高齡百歲的奶奶在志工陪伴下顯得氣色極好，整場笑呵呵地表示她非常開心、從沒參加過這麼熱鬧的慶生會。

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲昇恆昌志工團隊們準備豐盛年菜，要讓安老院長輩吃得開心又暖心。

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲安老院的百歲奶奶和女兒在志工陪同之下開心高歌（上圖），董事長江松樺也一同上台和長輩們同歡（下圖）。

這一番話對於現場超過150位志工來說就是最溫暖的回饋，八里安老院的老人家們就像是志工們自己的家人一樣，十年來累積的情感，讓志工不論再忙再累也一定會空出時間，帶著自己的家人小孩一起，在歲末時刻陪伴爺爺奶奶們溫馨圍爐，持續用愛與關懷溫暖著彼此的心。江松樺也穿梭在每一桌之間，細心看照爺奶們的需求，並且致贈紅包給長者們添福添歲。

▲▼昇恆昌公益餐會。（圖／記者黃克翔攝）

江松樺從不間斷地貫徹昇恆昌經營核心理念「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」，其公益精神激勵著企業同仁們的愛與熱血，潛移默化成就昇恆昌的全員「Be A Giver」志工文化，今年的活動就在互相送暖、溫馨幸福的氛圍中畫下完美的句點，與此同時也開啟了下一次公益活動溫暖的起點，這股力量將驅走寒意，推動串起愛的循環，影響更多人成為彼此的Giver。

▲▼昇恆昌,安老院,育幼院,為愛而昇,公益。（圖／昇恆昌提供）

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

昇恆昌贊助台灣好手挺進奧運　獲體育署感謝狀完美詮釋運動家服務精神

做餅乾、寫春聯長幼互暖！昇恆昌志工快遞＋視訊傳愛　推正能量Be A Giver

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

做餅乾、寫春聯長幼互暖！昇恆昌志工快遞＋視訊傳愛　推正能量Be A Giver

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

有錢的長輩還要工作？　網揭「關鍵原因」：停下來就會老

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

昇恆昌Be A Giver　快遞視訊傳愛

捐聲音就能做公益！快拿起手機錄

小五女童寒冬燒柴洗澡新年盼圍爐

10人一餐僅花2百！12歲長女暴瘦

更生保護會「寒冬送愛」暖心伴手助更生家庭過好年

年邁爺獨養兩孫女屋破大洞無力修

別讓孩子成為高壓情緒的受害者

英籍米其林美女主廚來台公益行愛

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

「小孩以為我要拋棄他」　單親媽靠台北家扶團聚

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

唐寶寶年菜禮盒　助弱勢過年圍爐

館長包下公益娃　仁友：憨兒家園仍難建

更多熱門

相關新聞

公益團行善回饋7年不間斷　宏泰人壽擴大關懷社會

公益團行善回饋7年不間斷　宏泰人壽擴大關懷社會

宏泰人壽表示，「宏泰i公益」志工團邁入第7年，60%以上的宏泰人壽員工陸續擔任志工，並透過一場場公益活動，傳遞給各角落需要幫助的人群。宏泰人壽總經理湯維華表示，「宏泰人壽積極做公益，將愛心化為實際行動力，我們要以實際行動回饋給社會需要幫助的人。」

更生保護會「寒冬送愛」暖心伴手助更生家庭過好年

更生保護會「寒冬送愛」暖心伴手助更生家庭過好年

「燈泡奶茶始祖」對海洋超有愛

「燈泡奶茶始祖」對海洋超有愛

捐聲音就能做公益！快拿起手機錄

捐聲音就能做公益！快拿起手機錄

22家企業齊步為青年夢想跑起來

22家企業齊步為青年夢想跑起來

關鍵字：

昇恆昌安老院育幼院為愛而昇公益

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面