做餅乾、寫春聯長幼互暖！昇恆昌志工快遞＋視訊傳愛　推正能量Be A Giver

▲昇恆昌董事長江松樺將平鎮樂活育幼院童做的南瓜餅快遞至八里安老院，更親自餵院內長輩吃。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

邁入金鼠年前的最後一個週六，天氣陰、氣溫冷，但桃園樂活育幼院和新北八里安老院的院內卻是人氣超旺、熱鬧滾滾，育幼院的大小孩童跟著「江爺爺」和他的夥伴們一起動手做餅乾，安老院則是席開十來桌，爺爺奶奶們和大人小孩一同圍爐、談天說笑、場面溫馨就像大家族的聚會一般，不過其實陪在長輩身旁的人多數都穿著黃色、上面印有志工字樣的背心，他們是昇恆昌員工組成的志工團隊，每年歲末年終都會由董事長江松樺帶領，前往育幼院和安老院陪孩子和爺奶們同樂，一起迎接新的一年。

投入公益40餘年的昇恆昌董事長江松樺認為，能夠幫助需要幫助的人，人生會更快樂。「我幫助別人不希望回報，只希望被幫助者有能力時，再幫助別人就好，讓愛與善的正面循環不斷繼續下去。」這樣的精神和以身作則的行動，感染企業所有人，2019年昇恆昌同仁自發性舉辦了近550場志工活動，其中包括像是呼應地球暖化及陸地、海洋生態等環保議題，從北到南、從花東到離島的305場淨灘、淨山與社區清潔等「環保遶淨」活動；年末最重要的行程則是關懷安老院與育幼院，至今已來到第10個年頭。

往年都是由不同部門志工隊分別進行活動，今年來點不一樣的！以「為愛而昇Be A Giver」為主題，讓育幼院的孩子和安老院的長輩互贈親手製作的賀年禮，並且全程視訊交流，爺奶們能看見孩子認真用他們小小的手捏製出軟甜南瓜餅，孩子們可以看到螢幕那一端的長輩，正奮力執毛筆揮毫，在春聯上寫下滿滿祝福，施與受之間不只是當一個受贈者，同時也成為給予者，感受到助人付出時那種加倍的快樂，志工則是化身愛心特派員，將禮物即時送到雙方手中，成功快遞彼此的心意。

▲昇恆昌志工團隊每年年終都會到育幼院和安老院做公益，今年特別用視訊連結，讓氣氛更熱鬧溫馨。

週六（1/18）活動當天，昇恆昌董事長江松樺扮演重要的送暖橋樑，一早先是探訪大園與平鎮區的弱勢家庭，依各別需要提供物資，更自掏腰包獻上年節慰問金；接著便前往樂活育幼院，變身院童們口中的「江爺爺」，除了發送壓歲錢，言談間更鼓勵孩子努力向學，為了讓孩子們常保感恩之心並懂得助人的喜悅，江松樺親自和孩子們一起手做南瓜餅要送給八里安老院的長輩們，製作過程中孩子們和江松樺互動熱絡，最後要離開時，孩子們更抱住「江爺爺」捨不得讓他走。

▲昇恆昌董事長江松樺和育幼院孩童一起做餅乾，互動溫馨。

趁著南瓜餅還熱得冒煙，江松樺和昇恆昌志工團隊趕緊把孩子們滿滿的心意送達安老院時，不讓愛降溫，視訊時看見安老院的爺爺奶奶們開心地吃著南瓜餅，院童們也跟志工姊姊們說「明年還想要再做！」而安老院的爺奶們看見孩子手中高舉他們寫的春聯、齊聲說謝謝，心中也充滿感動。

▲育幼院孩童開心拿到安老院爺奶們寫的春聯，齊聲謝謝。（圖／昇恆昌提供）

在八里安老院，江松樺又變身院內爺奶們最親切的晚輩，一一握著手問候、關心身體狀況，陪伴老人家圍爐慶生，為了這場年度盛會，昇恆昌出動自家飯店餐飲團隊以及各單位同仁，從備餐、擺盤到上菜都一手包辦，一道道豐盛佳餚上桌，席間志工們一邊和長輩們聊著近況，一邊替手腳不方便的長輩夾菜或餵食，志工孩子們更準備了小小舞獅財神表演，要祝爺爺奶奶們身體健康，福壽雙全，還有卡拉OK讓愛唱歌的爺奶們上台秀歌喉，江松樺也在台上一起高歌，志工們熱情在一旁伴舞合唱，此起彼落的掌聲將氣氛炒得熱烈，其中高齡百歲的奶奶在志工陪伴下顯得氣色極好，整場笑呵呵地表示她非常開心、從沒參加過這麼熱鬧的慶生會。

▲昇恆昌志工團隊們準備豐盛年菜，要讓安老院長輩吃得開心又暖心。

▲安老院的百歲奶奶和女兒在志工陪同之下開心高歌（上圖），董事長江松樺也一同上台和長輩們同歡（下圖）。

這一番話對於現場超過150位志工來說就是最溫暖的回饋，八里安老院的老人家們就像是志工們自己的家人一樣，十年來累積的情感，讓志工不論再忙再累也一定會空出時間，帶著自己的家人小孩一起，在歲末時刻陪伴爺爺奶奶們溫馨圍爐，持續用愛與關懷溫暖著彼此的心。江松樺也穿梭在每一桌之間，細心看照爺奶們的需求，並且致贈紅包給長者們添福添歲。

江松樺從不間斷地貫徹昇恆昌經營核心理念「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」，其公益精神激勵著企業同仁們的愛與熱血，潛移默化成就昇恆昌的全員「Be A Giver」志工文化，今年的活動就在互相送暖、溫馨幸福的氛圍中畫下完美的句點，與此同時也開啟了下一次公益活動溫暖的起點，這股力量將驅走寒意，推動串起愛的循環，影響更多人成為彼此的Giver。