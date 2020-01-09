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【廣編】2020渣打臺北公益馬拉松 　全臺首創「全馬企業公益接力」超有愛

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▲▼2020渣打臺北公益馬拉松即將開跑。（圖／渣打提供）

圖、文／渣打銀行提供

全臺最大、最多視障跑者參與的跑者首選賽事「渣打臺北公益馬拉松」倒數10天，即將在1月19日登場。今年首創推出「全馬企業公益接力」組別，號召企業組隊報名，接力完成全馬42公里，而每隊10萬元的報名費將協助Futuremakers全球公益計畫，提供16-35歲視障及弱勢青年追求夢想職業、翻轉未來的機會，讓跑步變得更有意義。

渣打臺北公益馬拉松「全馬企業公益接力」首度推出後，即獲22家企業愛心響應，吸引NRC教練團、施華洛世奇、英國保誠人壽、文華東方酒店、安永聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、Mio（神達數位）、荷蘭商愛齊科技（隱適美）、路竹新益、戰國策傳播集團、凱絡媒體服務、穿透力創意行銷、李岱艾廣告、羅傑威爾設計製作、大漢整合行銷、KLOOK、大維凱思特創意整合行銷、從心出花、統一證券、財訊、女人迷、天下雜誌等各大企業組團，出錢又出力，以實際行動支持渣打馬拉松的公益精神。

2020渣打臺北公益馬拉松在賽事報名時，開放跑者自由勾選公益捐款，已募得逾百萬愛心款項。首推的「全馬企業公益接力」捐款金額也破百萬，合計所得將扣除賽務相關費用後，全數捐予Futuremakers全球公益計畫。渣打銀行公共事務暨行銷處/公關暨行銷長陳穎勳表示：「渣打臺北公益馬拉松在過去六屆，已累計服務727位視障朋友並幫助逾550位視障人才穩定且多元就業，其中包含芳療師、程式設計師等。渣打銀行期待透過Futuremakers全球公益計畫，進一步擴大社會影響力。今年首創的企業全馬公益接力，正是希望藉由各領域企業的參與及資源，鼓勵視障及弱勢青年勇於向夢想前進。

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更多資訊歡迎持續關注「2020渣打臺北公益馬拉松」FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/scbmarathon/。
 

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