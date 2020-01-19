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公益團行善回饋「7年不間斷」！宏泰人壽擴大關懷社會　60%員工自願加志工

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▲宏泰人壽總經理湯維華。（圖／宏泰人壽提供）

▲宏泰人壽總經理湯維華。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

宏泰人壽表示，「宏泰i公益」志工團邁入第7年，60%以上的宏泰人壽員工陸續擔任志工，並透過一場場公益活動，傳遞給各角落需要幫助的人群。宏泰人壽總經理湯維華表示，「宏泰人壽積極做公益，將愛心化為實際行動力，我們要以實際行動回饋給社會需要幫助的人。」

回顧2018年，「宏泰i公益」志工團秉持著「老吾老、人之老」信念，將照顧對象從孩童延伸到長者，響應「寒冬助老，刻不容緩」，獻愛捐款協助「弘道老人福利基金會」讓獨居弱勢長輩溫馨過好年。

宏泰人壽指出，發起物資募集、送愛心給獨居長者，幫助弱勢長輩改善困境，同時也以「幼吾幼、人之幼」的愛心，與一粒麥子基金會合作贊助花東地區課輔專班，更於2017年贊助花蓮信望愛少年學園，讓孩子們騎獨輪車太平山攻頂之旅美夢成真。

除了關懷社會，宏泰人壽也關心環保、愛地球，積極參與守護生態保育活動。2019年初夏到陽明山竹子湖擔任一日農夫，協助當地小農務農，完成拔草及插秧的任務，40名志工們插下近200株秧苗，以實際行動力挺小農打造友善環境、關懷土地的理想。

初秋之際，「宏泰i公益」志工團前往萬里加投社區海邊淨灘，74名志工團響應淨灘維護台灣海岸線，清出近334公斤的垃圾，為環境保護盡一份心力。

▲宏泰人壽總經理湯維華遠赴偏鄉探視，並熱心指導現場小朋友寫數學作業。（圖／宏泰人壽）

▲宏泰人壽總經理湯維華遠赴偏鄉探視，並熱心指導現場小朋友寫數學作業。（圖／宏泰人壽）

此外，宏泰人壽表示，每年春季及秋季，持續舉辦捐血活動，為血庫挹注愛心，也透過捐血活動號召更多人響應，為社會注入更多正向奮起的積極力量。2019年2次捐血活動，「宏泰i公益」志工團共募得10萬3750cc熱血；而為了協助非洲兒童上學，也透過「舊鞋救命社服團隊」捐助105個書包送愛心到非洲，讓孩子有書包可以上學。

「宏泰i公益」志工團於2019年歲末年終之際，舉辦募款活動，以募得的善款捐贈給身處社會最底層孤苦無依的朋友，讓這些苦惱無工作機會、沒有固定收入，甚至流落在街頭挨餓受凍的寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽及長期失業生活陷困者，能有一頓溫飽的尾牙，過個愛心溫暖的好年冬。

宏泰人壽表示，2019年12月，「宏泰i公益」志工團也為寒士勸募捐款，今年還會繼續努力，讓每一年歲末年終之際，寒士們都能享用到溫暖的尾牙，感受到來自「宏泰i公益」志工團的愛心奉獻。

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