賓士男拒檢警拋三角錐攔路　駕駛座藏開山刀友人背包搜出安毒

▲大溪警機警拋交通錐攔路，拒檢毒販束手就逮。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪警分局圳頂派出所所長黃愷琮18日深夜22時10分許，率警力於大溪區埔頂路與新光路口執行路檢勤務，欲攔查一部自小客時，該自小客非但不停還逃逸，警方適時拋交通三角錐攔阻，當場在副駕駛座查獲黃男背包內有二級毒品安非它命及駕駛葉男乘坐位置下方，起出一把開山刀，訊後將兩人送辦。

▲拒檢毒販束手就逮。（圖／記者楊淑媛翻攝）

大溪警分局表示，該局圳頂派出所所長黃愷琮18日深夜22時10分許，率警力於大溪區埔頂路與新光路口執行路檢勤務時，攔檢一部自小客車，發覺車內兩名男子神色怪異，正欲指揮該車至適當位置盤查時，該車突然加速衝撞路檢點並撞毀路檢點的裝備（酒測棒1支、三角錐四支）後逃逸。

▲拒檢毒販束手就逮。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方於嫌犯行至前方迴轉，適時運用交通錐阻攔，使該車行車電腦系統故障斷油而無法行進後，立即上前命令車內人員開門下車，同時呼叫同仁到場支援，車上兩名男子見狀已無法逃逸，束手遭警方逮捕。

警方當場在副駕駛座黃姓男子(37歲)所攜帶背包內查獲二級毒品安非它命(303公克)及駕駛葉姓男子(23歲)所乘坐位置下方，起出一把開山刀。員警立即將嫌犯逮捕送辦，全案經訊問後依販賣二級毒品、妨害公務及社會秩序維護法移送偵辦。大溪警分局表示，針對加強重要節日安全維護工作，警方對於毒品、槍枝、防竊犯罪警方持續加強查緝，以維護地方治安。

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