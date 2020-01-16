默默跟在飆車族後面…他遭控「尬車 」吃3萬罰單！法官判免罰

▲江男凌晨開車遭攔查，警方認定他與前方一群二輪飆車族為同夥人，便依法對他開單，江男不服提行政訴訟。（資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者徐愷昕／苗栗報導

江姓男子凌晨開車行經桃園新屋區一路口時遭攔查，警方認為他與前方一群二輪飆車族為同夥人，便依違反違道路交通管理處罰條例對他開單，江男因此被裁罰3萬元、吊銷駕照，還須參加交通講習，他不服提行政訴訟。法官勘驗監視器畫面，認為無具體事證能證明江男與他人有「尬掐 （飆車）」行為，裁定撤銷處分，江男免罰。

據判決，江男2019年6月8日凌晨4時15分許開車行經新屋區中山西路、永慶路口處時，因「二輛以上汽車在道路上競駛」的違規行為遭警攔下開單，他因此吞下3萬元罰單、吊銷駕駛執照，還須參加道路交通安全講習，他不服提行政訴訟。

法庭上江男表示，事發前一日他前往桃園友人家聊天，回程途中因身體不適在路邊休息，凌晨4點多有一群飆車族呼嘯而過，他被吵醒，決定開車回家，途中行經中山西路、永慶路時，又被這群飆車族擋住路線，只好默默跟在後方，不料之後飆車族遭警攔查，他也一併被攔下，被認定是同夥，還為此吃上罰單。

▲江男凌晨開車遭攔查，警方認定他與前方一群二輪飆車族為同夥人，便依法對他開單，江男不服提行政訴訟。（資料照／記者黃孟珍翻攝）

監理所回辯，他們是依警方舉發開罰，並表示，一般用路人見路上有集體高速飆車車隊，通常都會減速、迴避甚至行駛其他路線，江男僅因被吵醒就尾隨在21輛狂飆機車的後方，實在不太合理，認定江男競速行為屬實。

法官勘驗監理所提供的監視器畫面後發現，江男自始自終都行駛在21輛機車後方，距離約數公尺，認為他並無「尬掐 」行為，與法規上「2車相互超越追逐、競賽比快」的違規況不同；又攔查員警到庭作證時稱，當日接獲民眾報案趕抵現場後，僅攔下江男，前面21輛機車都跑掉了，可見員警也並未目睹江男跟前方機車有尬掐 。審結，因無具體事證可證明江男有競駛行為，法官裁定撤銷處分，江男免罰。

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