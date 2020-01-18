10°C以下警報再發！冷出心型「卡門渦街」　賈新興估除夕變天：下雨機率大提高

▲10°C以下警報再發！新竹苗栗清晨輻射冷卻冷吱吱。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

低溫特報再發！中央氣象局持續針對新竹、苗栗縣發布低溫黃燈警示，因大氣環境轉乾、風力轉弱，輻射效應更明顯，深夜至19日上午將有10度以下低溫發生。根據觀測，因冷平流作用強烈，黃海至東海一帶出現明顯的冷平流雲系，濟州島下風處更能見排列成串的心型雲系「卡門渦街」。

氣象局預報，深夜至19日清晨，輻射冷卻效應會更加明顯，中部以北至東北部低溫仍下探12至13度，新竹、苗栗一帶部分區域有接近10度低溫出現機率，南部14度左右，花東15度，另外，北部3000公尺以上高山路段有結霜發生的機率。

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▲冷平流作用明顯出現心型「卡門渦街」。（圖／中央氣象局）



預估19日天氣轉穩，冷氣團逐漸減弱，高溫略有回升，北部、宜花回到18至20度，中南部及台東23至26度，降雨也會逐漸以東半部的局部短暫雨為主，大台北山區雨勢零星。

氣象局指出，20日（下周一）開始大陸冷氣團逐漸減弱，北台灣、宜花氣溫略微回升，整天仍有涼意，高溫約20度，中南部及台東地區24至27度，水氣少，僅迎風面東半部仍有局部短暫雨，大台北山區偶有零星短暫雨。21日（下周二）至24日（下周五）除夕環境風場轉為偏東風或偏東南風，氣溫回升明顯，各地高溫逐漸回到24至28度，大台北、宜蘭從22度上下逐漸回溫到24至27度間。

災害預報士賈新興則預估農曆春節天氣趨勢，「節前鶯啼綠映紅，初一小雨潤如酥，小樓三夜聽春雨，最是一年春好處。」依據目前資料顯示，除夕前的天氣相對穩定，台灣壟罩在溫暖高壓下，除東北部、東半部水氣略偏多，其它地區天氣相當不錯，除夕後水氣逐漸增多，北風也略偏強，下雨的機率就大大提高。北部、東北部和東部雨勢相對明顯的機率高，其它地區似乎也有下雨的機會。

▼賈新興預估除夕變天：下雨機率大提高。（圖／NCDR）



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