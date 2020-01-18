金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

▲金山青年活動中心。（圖／翻攝自金山青年活動中心官網）

政治中心／綜合報導

救國團位於金山的青年活動中心2018年底與新北市政府簽訂新訂合約，不過2024年底就需終止租借，建物也將歸還新北市政府，青年活動中心就此熄燈。

金山青年活動中心為救國團第一個設定的活動中心，但由於土地所有權等相關問題，引發不少爭議。而該活動中心的土地為新北市政府所有，但地上物所有權卻是救國團的。

在2018年底，新北市政府及救國團雙方簽下合約到2024年12月底，屆時地上物也會再決議拆除或保留。