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陳慶士4篇論文涉造假！中研院今公告：封殺10年、追回186萬獎金

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▲▼中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士傳出論文造假。（圖／翻攝自國立成功大學官網）

▲中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士。（圖／翻攝自國立成功大學官網）

記者黃凱翊／綜合報導

中研院生物化學研究所前所長員陳慶士2018年被爆出學術論文造假，經過一年多的調查，中研院在18日公布審議結果，確認22篇論文中有4篇涉及造假，中研院將追回這段時間一共186萬元的獎金，並將「封殺陳慶士10年」。

中研院生物化學研究所前所長陳慶士2018年因爆出學術論文造假，而辭去中研院特聘研究員一職。美國俄亥俄州立大學在一份長達75頁的報告表示，陳慶士已經犯下了 「扭曲公認圖像與圖形，並故意偽造數據」的罪名，希望能立即撤除他在2006年至2014年間所發表的這8篇論文，同時暫時停止陳慶士所參與的化合物的研究。

中研院隨即成立調查小組，經過了1年8個月的調查之後，中研院18日公布調查結果，認為陳慶士在任職期間所發表的22篇論文，一共4篇論文涉及數據及影像造假，其中1篇應撤稿，另3篇應進行勘誤

請繼續往下閱讀...

此四篇違反學術倫理的論文中，論文一、二直接涉及數據及影像造假/變造（16處有造假/變造之事實，2處有造假/變造之嫌疑），論文一應主動向出版期刊提出撤稿。論文三有2處無法認定造假/變造之歸屬，中研院表示，陳慶士須負通訊作者監督不周之責。

中研院也在聲明中條列出懲處方案，包括10年內不得使用中研院院內等設備資源，也不能申請學術活動及研究計畫，如同對陳慶士祭出「10年封殺」的懲處，同時也將追回他在這期間中獲得的186萬元獎金。

中研院完整聲明：

 針對中央研究院前特聘研究員陳慶士涉及違反學術倫理案（以下簡稱本案），經本院歷時1年8個月的嚴謹審議，於今（17）日公布調查結果。

經二級倫理委員會審議確定，陳慶士違反《本院研究人員及研究技術人員倫理規約》（下稱倫理規約）第5點規定，其任職本院期間發表的22篇論文中有4篇論文涉及數據及影像造假，違反學術倫理規範。懲處措施為：十年內不得申請及合作本院各類學術活動及研究計畫、不得使用院內學術行政資源、不得兼任本院各項職務；過去其任職本院期間（103年8月至107年3月）學術績效不得評為第二級以上。據此，本院將追回這段期間的相關獎金。

有關本案審議過程說明如下：

一、本案調查機制及審議過程說明：
陳慶士博士於美國俄亥俄州立大學（OSU）任職期間（95年至103年）發表之研究論文，經OSU認定有多起變造數據等違反學術倫理之行為，並於107年3月30日公布調查報告。

本院對於此案十分重視，獲知訊息後，廖俊智院長旋即依據《中央研究院各級倫理委員會設置及作業要點》第6點，直接交付生命科學組倫理委員會審議本案。學組級倫理委員會於107年4月1日成立調查小組，管制陳慶士博士於本院之實驗室及辦公室，並備份電腦內的硬碟資料，調查其任職本院期間是否違反學術倫理之情事。

調查小組調查陳慶士博士於本院任職期間掛名發表之論文，總計22篇，並擔任其中16篇的主要通訊作者。

本案歷經14次調查小組會議及6次生命科學組倫理委員會會議，並請陳慶士博士提供4次書面及1次到場口頭說明。生命科學組倫理委員會108年11月8日審議決定，陳慶士博士違反本院倫理規約第5點。

陳慶士博士因不服學組級倫理委員會審議結果，於108年12月20日向本院院級倫理委員會提出再議，經院級倫理委員會審議後，決議維持學組級倫理委員會原審議結果。本案歷經1年8個月調查，審議結果確定，提請院方公布審議結果。

二、本案審議結果說明：
陳慶士博士於本院任職期間所發表的22篇論文，共4篇論文涉及數據及影像造假，其中1篇應撤稿，另3篇應進行勘誤。

經本院生命科學組倫理委員會及院級倫理委員會審議，決議陳慶士博士有4篇論文違反學術倫理。論文一、二直接涉及數據及影像造假/變造（16處有造假/變造之事實，2處有造假/變造之嫌疑），論文一應主動向出版期刊提出撤稿。論文三有2處無法認定造假/變造之歸屬，陳慶士博士須負通訊作者監督不周之責。

論文四計有5處數據及影像造假/變造之事實，調查發現為該篇文章第一作者--陳慶士博士研究室之ＯＯＯ直接涉入，此部分另案處理，將調查結果函送第一作者目前所屬單位，陳慶士博士亦須負通訊作者監督不周之責任。

三、本院決議陳慶士博士之懲處措施如下：
(一)限制10年內不得申請及合作院內各類學術活動及研究計畫。
(二)10年內不得使用院內各項學術行政資源。
(三)10年內不得兼任本院或各研究所（處、中心）主管職、行政職、各委員會職務。
(四)在中研院任職期間（103年8月至107年3月），學術研究績效不得評為第二級以上。

四、捍衛學術研究基本價值　提升研究誠信
學倫案件嚴重損及學術形象，更負面影響國家學術競爭力。本院除嚴謹的調查處置外，也強化事前預防機制，積極捍衛學術研究的基本價值。本院自106年成立「研究誠信提升計畫」 （Program for Promotion of Research Integrity, PPRI），強化研究倫理教育機制，並提供研究誠信諮詢服務，截至108年止，針對院內外人士已辦理14場講座及訓練課程，逾千人次參與。另外也在公務人員學習平台上架8堂中、英文線上課程，內容包含學術倫理常見爭議、智慧財產權、掠奪性出版、英文改寫及作者列名等面向。同時也強化國際合作，108年6月參與第六屆世界誠信大會，掌握最新學倫標準，盼讓謹守本分、兢兢業業的同仁了解什麼可以做、什麼不能做，積極加強學術倫理的審議、維護及教育宣導。

本院身為臺灣最高學術研究機關，無論對於院內的研究單位或外部的研究社群，均致力於維護最高的學術倫理標準。學術研究首重誠信，是每位研究人員需奉為圭臬的最基本要求，並以榮譽心為最終守護的目標。

中研院及全臺灣學術界的聲譽，需仰賴每位研究人員共同維護，在追求知識的突破與科學的創新之際，切莫為了一時功名，棄守學術良知。

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