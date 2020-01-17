痛打竹聯幫明仁會長...地方角頭遭下追殺令+2小弟被打到滿頭血　嚇到奔警局自首

圖文／鏡週刊

15日凌晨新莊陳姓角頭因不滿竹聯幫明仁會爭奪地盤，夥同3名小弟將明仁會陳姓會長強押上車，帶至樹林某大樓樓頂痛毆、軟禁，還逼迫被毆至滿臉是血的陳姓會長拍下道歉影片，事後明仁會不甘受辱，找到動手打人的小弟，以相同手法報復，並發出追殺令，據悉陳姓角頭已至樹林分局自首投案，並要求警方加裝巡邏箱保護人身安全。

影片中，被毆至幾近面目全非的陳姓會長疑似被迫說出因想打響公司的知名度及上位出頭，挑戰地方知名的角頭大哥，還說「經過大哥的諄諄教誨，大徹大悟」，表示自己是社會毒瘤，已經決心痛改前非，洗心革面，希望過去被他傷害過的朋友、民眾可以原諒，事後影片被PO上網，直至15日晚間9時許，對方才將他釋放丟包路邊。

隔日，陳姓角頭的2名小弟，也被明仁會以同樣手法打到滿頭是血，錄下自告影片說道「我是在地流氓小弟，我大哥因為昨天做了那種垃圾事情，我覺得很不應該，在此替我那個沒用的大哥，跟大家各位竹聯仁堂的弟兄們道歉，對不起大家。」

據了解，竹聯幫堂口現已對陳姓角頭下「江湖追殺令」，先動手打人的陳男因害怕遭到竹聯幫報復，已至樹林分局自首投案，並要求警方加裝巡邏箱保護安全，還以自己患有恐慌症為由，辯稱發生這些情況不是他所願，警方則表示目前案件正在偵辦中，依傷害、妨害自由罪嫌送辦。



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