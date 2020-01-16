▲ 新北農民節登場，侯友宜表揚多位優秀農友、資深指導員獲獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市各界慶祝2020年農民節大會16日上午在新北市農會舉行，市長侯友宜到場祝賀，會中表揚多位農業產銷優良農民及有功人員，感謝這些優秀農友的努力及付出。每年2月4日為立春也是農民節，適逢農曆春節即將到來，新北市各級農會為感謝農民一年來的辛勞及貢獻，提前舉辦農民節慶祝大會，並表揚過去一年來新北市農業產銷優良農民及有功人員。

2019年奪得全國製茶技術競賽冠軍的坪林青農翁治源，31歲的他擁有電機碩士學歷，5年前回到坪林和父親一同製茶，以工程技術背景的精神融合傳統的製茶技術，成為新北最年輕的冠軍得主，為新北蟬聯全國製茶競賽九連霸，也代表茶產業新世代的接班人。

▲ 新北市坪林青農翁治源，31歲的他擁有電機碩士學歷，以工程技術背景的精神融合傳統的製茶技術。

另外，會中也表揚許多在基層第一線服務農友的農會小組長及農會指導員，其中深坑區農會的家政指導員蔡麗智，在農會服務超過30年，15年前因為班員的一句話，「每次學習下課，回家再做就懶惰，但不做又可惜、再不做就會忘記」，班員提議將所學的作品送給需要的人，深坑區農會成立社區關懷據點。

蔡麗智帶領志工隊關懷需要照顧的長者，為長者量身訂做許多活動，例如疊杯、手做點心、非洲手鼓等活動，備受好評。108年深坑區農會更奪得農委會頒發的第一屆綠色照護優良典範獎。

▲ 深坑農會指導員蔡麗智（右1）帶領志工到長者家中關懷訪視。

新北市長侯友宜在會中，特別感謝這些農業工作者的參與及協助，過去的一年裡，新北的農業及農會榮獲9項農金獎、2項農村領航獎、3位百大青農、全國農業製茶及採茶冠軍及十大綠色照護獎等，表現非常傑出，尤其第一線的基層工作人員，因為有他們的努力展現出新北農業的優異實力。

侯友宜表示，進入新北市政府後，積極推動行動治理帶領市府團隊走到第一線，有效率的為市民解決問題，市府也透過各項農業政策及新農漁民輔導計畫，從生產技術輔導、農業資材補助及通路開拓，從14處小農鮮舖、3處農民直銷站、9處農夫市集等，提升農民的收益；也持續推動全國唯一農漁民長者的免費健檢，照顧農民健康，持續的在市政上努力，打造新北市成為安居樂業的城市。

「時間對我們來說完全沒用！」