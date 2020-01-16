竹聯幫明仁會長想打知名度…招惹角頭慘被擄走毒打 警速逮法辦

記者陳雕文／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會的陳姓會長日前在臉書與地方角頭大哥發生口角，15日下午3點多，角頭派人至樹林將該會長擄走，被打成「辛普森」，滿頭是血嘴唇腫，陳男還被迫錄製影片，照稿念出「感謝角頭大哥的諄諄教誨」等語，最後於同日晚間9點多被釋放，立即由友人幫忙送往臺北馬偕醫院醫治、無生命危險。

▲竹聯幫仁堂明仁會會長被打，滿頭是血還要拍片道歉。（圖／民眾提供）

樹林警分局表示，角頭糾眾擄人，還要求被害人拍影片道歉再PO上臉書，已經涉及妨害自由，屬於公訴罪！儘管被毆打的當事人及家屬尚未主動報案，警方仍須主動介入偵辦。

影片中，陳姓會長照稿唸說，「我因想打公司的知名度及上位出頭，挑戰地方上知名的角頭大哥『阿男仔』，不問是非對錯、胡搞瞎搞，成為地方上的毒瘤，如今我經南哥的諄諄教誨，大澈大悟，決心痛改前非，洗心革面不再吸毒，做些對國家、對社會、對地方上有幫助、有建設的事情。」

他接著說，「希望過去被我傷害過的朋友、民眾可以原諒（我），在此奉勸各位同門師兄弟，一定要尊重地方上的大哥，大哥能今時今日的身分地位，絕不是一天兩天的功夫，而是一步一步慢慢的累積經驗拚出來的！」

陳姓會長表示，「一定要廣結善緣、建設地方！時代在變，倫理道德不會變。千萬不要向我後悔莫及…大家請放心，我臉上的傷，是我剛剛走路不小心踢到鐵板跌倒的，沒事！請大家放心，願大家爾後都能平安順遂。」

據了解，警方已將涉案的陳姓角頭及莊姓、王姓2名共犯查緝到案，詳細案情仍在釐清。



▼明仁會會長（黑圈處）遭擄。（圖／記者陳雕文翻攝）