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跟真的貓一樣！超療癒仿生機器貓MarsCat　個性可由奴才養成

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▲▼MarsCat仿生寵物貓。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

▲MarsCat仿生寵物貓。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

記者王曉敏／綜合報導

在今年的國際消費電子展（CES）上，最具代表性的肯定是各種大大小小的機器人，但在所有機器人中最受歡迎的就是這款可愛度爆棚的機器貓MarsCat。

MarsCat是由中國大陸機器人新創公司大象機器人（Elephant Robotics）所開發的世界第一款仿生（bionic）寵物貓。該機款沒什麼功能，它就像真正的貓咪一樣完全自主，不需要額外的指令來控制它的行動，也無法預測其下一秒會做些什麼。MarsCat還可對觸摸及語音做出反應，甚至可以自己在一旁玩玩具，擄獲CES展上所有人的心。

雖然目前市場上已有許多機械寵物，但大象機器人執行長宋君毅認為MarsCat具備獨特的先進功能，其價格目前無法與現有選項相提並論。MarsCat不僅能回應各種語音命令，還會根據與用戶間的互動逐漸發展出自己的個性，比如說，若用戶很常與之「對話」，它也將變得很愛「說話」、經常玩耍，成為一隻頑皮的小貓。

據科技網站《TechCruch》報導，MarsCat的「血統」並不純正，因為大象機器人是一家致力於自動化設備設計、研發與生產的公司，主要產品包括單臂工業機器人、控制系統及操作系統等旨在工廠或裝配廠等環境中與人類「並肩作戰」的工業機器人。該公司成立於2016年，目前已推出3款此類的協作機器人，其客戶遍布世界包括韓國、美國及德國等。

▼MarsCat內部有16個伺服馬達。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

▲▼MarsCat仿生寵物貓。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

不過MarsCat跟這些工業機器人完全不同，它是一款完全為「家庭」所設計的機器人，不適用於工廠或實驗室，是大象機器人這家新創公司第一款消費類產品。得益於大象機器人在工業機器人方面的專業知識及經驗，MarsCat的四肢、頭部及尾巴處的鉸接性強，可以坐著、走路、玩耍及伸展，甚至還會撥沙、咬指甲等，所有行動皆可自動進行，無須另外輸入任何指令。

▼MarsCat可以坐著、走路、玩耍及伸展，甚至還會撥沙、咬指甲等。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

▲▼MarsCat仿生寵物貓。（圖／取自群眾募資網站Kickstarter）

即便MarsCat無須另外編程，用戶仍可對其寫入自訂程式。該機款採用四核樹莓派（Raspberry Pi）驅動，有6個觸碰感應器，鼻子上還裝有500萬像素相機，並使用開放的軟體開發套件（SDK）MarsCat SDK，用戶可完全控制內部的所有功能，並編寫自己的Cat應用程式。

MarsCat正在群眾募資網站Kickstarter上進行募資，目前已籌得逾15萬美元，較預期的目標金額2萬美元超出許多。上市後的零售價為1299美元（約新台幣3.8萬元），募資平台上則售價699美元（約新台幣2萬元），計畫將在今年3月出貨第一批。Sony去年推出的機器寵物狗aibo在美國的零售價為2899美元（約新台幣8.6萬元），對比之下，MarsCat便宜了許多。

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