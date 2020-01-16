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華信航空2/6台中直飛日本高知　踩點《神隱少女》道後溫泉更快了

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▲▼華信航空元旦曙光班機。（圖／華信提供）

▲華信航空2/6開啟台中直飛日本高知的包機。（圖／華信提供）　

記者賴文萱／台北報導

華信航空為推廣台日觀光旅遊，增進多元旅客市場，規劃於2月6日及10日由台中直飛日本高知，為期5天4夜的旅遊行程。包機直飛僅2小時20分，旅客踩點著名動畫《神隱少女》湯屋－道後溫泉更快。

華信航空台中-高知包機AE7308於2月6日上午07:30由台中機場起飛，10:50抵達高知龍馬機場；回程高知-台中AE7309當地時間12:20由高知起飛，14:25返抵台中。該航班以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時20分。

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▲▼道後溫泉、四萬石川。（圖／記者彭懷玉攝）

▲道後溫泉場景被認為是《神隱少女》中的湯屋靈感來源。（圖／記者彭懷玉攝）

搭乘華信航空台中-高知包機，旅客可直接由台中到高知著名的神隱少女湯屋—道後溫泉，悠游漫步道後溫泉街、體驗日本三大古湯；也可到高知市最有名的美麗弓形海灘—桂濱公園，參觀海津見神社龍王宮。

▲▼日本高知市桂濱公園。（圖／華信航空提供）

▲日本高知市桂濱公園。（圖／華信航空提供）

位於四國最南端的足摺岬，矗立在80米高斷崖上的燈塔，是足摺岬的象徵，此處為眺望太平洋絕佳場所。有幸逃過第二次世界大戰空襲的高知城，被列為日本重要文化遺產，也是旅客必訪的珍貴古城。

▲▼日本四國足摺岬。（圖／華信航空提供）

▲日本四國足摺岬。（圖／華信航空提供）

華信航空也獨家與雄獅、百威、昭安旅行業者，推出台中直飛高知包機5天4夜的超值優惠行程，旅途走訪龍河洞、四萬十川屋形船、日本百大都市公園-南樂園、松山城、高知城、道後溫泉街、今治毛巾美術館等，盡攬四國美麗風光。

▲▼日本高知城。（圖／華信航空提供）

▲高知城被列為日本重要文化遺產，是旅客必訪的珍貴古城。（圖／華信航空提供）

華信航空是台中唯一直飛日本的航空公司，目前每周7班由台中直飛東京、每周6班由台中直飛琉球，再加上2月6日台中直飛高知的包機，提供中部地區民眾往來日本最快速便利的空中交通。

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