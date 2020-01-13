女網友威脅王婉諭…赴警局道歉「沒想傷害人」　羅智強籲：接受選舉結果





▲王姓女網友向「小燈泡媽媽」表達歉意。（圖／翻攝自羅智強直播影片）

記者袁茵／台北報導

時代力量不分區立委當選人「小燈泡」媽媽王婉諭遭王姓女網友謾罵，「還有兩個小孩可以被砍」，引發社會嘩然，使王婉諭13日上午在律師的同下到西湖派出所報案。對此，王姓女網友晚間6時表示，自己也是位母親，對王婉諭表達由衷的歉意；陪同王姓女網友的台北市議員羅智強則呼籲「接受選舉結果」，保持理性。

王婉諭當選之後，遭網友留言謾罵，「沒關係，牠還有兩個可以被砍」、「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」，引發社會嘩然。對此，王婉諭也決定提告2名留言的網友，同時也對按讚的網友表示斥責。

被王婉諭提告的王姓女網友得知後，立刻向台北市議員羅智強陳情。王姓女網友在晚間6時左右抵達西湖派出所，向王婉諭表達歉意。

王姓女網友表示，她情緒的發言傷害到王婉諭，以及全天下所有關愛孩子的父母；她自己也是母親，對王婉諭表達由衷的歉意，「我真的很抱歉，我沒有那個意思。」只是一時跟網友情緒上的回應而已，「我沒有想傷害任何人。」

陪同王姓女網友到案的羅智強表示，他早上接到王網友的陳情，即建議對方勇敢面對、到案說明，並公開誠懇的對王婉諭表達歉意。

羅智強同時呼籲，選舉之後，台灣應該要回復包容與和諧，這是朝野所有政黨的責任。看到許多網友憤憤不平，難過焦慮，希望大家接受選舉的結果，不要灰心，保持理性。