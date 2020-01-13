　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone熱賣有原因！　外媒認證：這8點理由讓Android輸了

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone有許多勝過Android手機的地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

iPhone自從推出以來，就擁有不少死忠果迷，雖然許多用戶都會說出 Android 手機勝過 iOS 的地方，但iPhone依然是全球最暢銷的手機。科技網站《Android Authority》日前指出，儘管不少人將 iPhone 的成功歸功到品牌和獨佔問題，但 Android 鐵粉仍需接受以下 8 項 Android 不如 iOS 的地方。

1.iOS 更快、更流暢

蘋果處理器只需為 iPhone 專注優化，比起需要考慮多家廠商和多款不同處理器的 Android 系統來說，iOS 作業系統更少遇到卡頓的問題。

2.iOS 使用簡單

許多用戶喜歡 Android 系統彈性的客製化，且 Google 近來也致力優化，但《Android Authority》認為這項特色仍然讓 Android 的 UI 較不簡潔；對許多iPhone愛好者來說，並不希望可以隨意更改手機設定，希望手機運行良好，易於使用，並且可以用最少的精力將它們帶到內容中。

3.更新速度快

iOS軟體更新絕對好得沒話說，比起 Android 手機要升級系統還需要等待廠商推送，時程也較不一致，有的時候甚至拖到好幾個月，但iOS 升級更新相當穩定，同時裝置的可升級年限也長得多。

4.蘋果生態系

蘋果結合其他自家產品，如 iPad、Apple TV、Apple Watch 和 Mac，蘋果整合服務做得更好，在不同的裝置都能輕鬆使用同樣的 App 和同樣的用戶資料。此外， App Store與Google Play Store相比，App Store裡的應用程式經過更嚴謹的控管，不會出現奇奇怪怪或是帶有病毒的惡意程式。

5.安全性

雖然 Google 的安全性更新愈來愈穩固，Google也一直保護Google Play商店的安全，並採取措施確保用戶的電話和資訊安全。但蘋果仍依靠升級優勢與軟硬體整合，目前仍在安全方面佔優勢。

6.CarPlay

在車載系統方面，iOS 的 UI 明顯比 Android Auto 更清楚易用，而且可以四處移動圖標，對自己喜歡的應用程式優先排序。雖然， Google Assistant 的表現比 Siri 更好，但只靠這個是無法贏過其他差距。

7.周邊支援

雖然 Apple Care 定價昂貴，但它使iOS設備的修理和保險索賠變得輕而易舉。Apple Store裡的員工，幾乎也能及時替民眾解決問題，他們甚至還會開設課程，教用戶如何使用Apple設備，可以說是服務相當周到。

8.二手價較高

由於iPhone較為保值，因此用戶在轉售二手機時，除了可以拿到更多金額外，入手新手機的成本較低，這是 iPhone 受歡迎的一大原因。

ET快訊
蘇貞昌總辭公文已送總統府　內閣「全數留任」沒拍畢業照
嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了
獨／謝和弦反告Keanna侵占莉婭手機！狠酸：謝謝愛錢的前妻
政黨票一口氣畫「100票↑」！頭份開票所疑作票　選委會認了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑

iPhone熱賣有原因！　外媒認證：這8點理由讓Android輸了

LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

Apple春節影片《女兒》官網上映　用iPhone 11 Pro超越電影拍攝界限

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

Windows 7 官方支援只到明天！微軟1月14日後不再提供更新　呼籲用戶快升級Win 10

影／個人化紅包袋免費限量500份！　玩美相機攜手7-11推主題活動

Galaxy Note 10 Lite登台　20,990元就可入手輕旗艦

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

國事、社會事都塵埃落定　台灣三星看好選後買氣成長

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

宏達電攜手倫敦大學金匠學院與Admix　「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑

iPhone熱賣有原因！　外媒認證：這8點理由讓Android輸了

LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

Apple春節影片《女兒》官網上映　用iPhone 11 Pro超越電影拍攝界限

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

Windows 7 官方支援只到明天！微軟1月14日後不再提供更新　呼籲用戶快升級Win 10

影／個人化紅包袋免費限量500份！　玩美相機攜手7-11推主題活動

Galaxy Note 10 Lite登台　20,990元就可入手輕旗艦

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

國事、社會事都塵埃落定　台灣三星看好選後買氣成長

馬大偉運彩解盤／NBA 76人@溜馬　挺莊買溜馬

金馬奇幻影展首度台北、台中雙城舉辦！插畫家安哲操刀主視覺 

女網友威脅王婉諭…赴警局道歉「沒想傷害人」　羅智強籲：接受選舉結果

農曆年「相聚」行程推薦　來中壢大江免費送新春紅包發財金

杜莎夫人蠟像館copy妮琪米娜被狂嫌！　「五官、身材都不像」網：嗯？這哪位

謝盈萱送暖獨居老人！88歲失智爺「想起忘記10年的爸媽」　結局逼哭全場

船運大亨外遇專挑女助理…踢到鐵板！　揪同居豪宅「超慘下場」曝光

D.O.生日應援…陸粉「送50份冬季物品給部隊」　陸網氣炸：哪個是你祖國？

蘇花改出來就到！花蓮新景點「台泥DAKA」　有絕美水舞秀、玻璃屋星巴克

把Joy-Con放進NGC軀殼　DIY神人打造特製Switch手把

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

3C家電熱門新聞

蘋果2020年最值得期待的8大商品

爆料達人再曝iPhone SE 2渲染圖

iPhone熱賣有原因！　外媒認證：這8點理由讓Android輸了

YouTuber實測Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

Windows 7 官方支援只到明天！　微軟今後不再提供更新　

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

Galaxy Note 10 Lite登台

三星與微軟合作　推出具有「對講機」功能手機

Firefox瀏覽器出現資安漏洞　快更新至72.0.1版！　

LINE必學技巧28招　2步驟變「抓猴神器」

個人化紅包袋免費限量500份！　玩美相機攜手7-11推主題活動

iPhone換電池優惠再一發

對鏡頭比「YA」指紋恐遭竊！3大指紋辨識神話破解

更多熱門

相關新聞

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

根據天風國際證券分析師郭明錤最新釋出的預期報告顯示，今年Apple預計會推出5款新iPhone，其中將包含一款搭載4.7吋LCD面板的機款，而5G手機則是會在今年下半年時才會推出。

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

「安卓換iOS」陣痛期痛嗎？網揭「不順手缺點」

「安卓換iOS」陣痛期痛嗎？網揭「不順手缺點」

3C大廠推可堆肥用的iPhone保護殼

3C大廠推可堆肥用的iPhone保護殼

蘋果舊換新優惠縮水 一張表看懂

蘋果舊換新優惠縮水 一張表看懂

關鍵字：

蘋果iPhone

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／EXO Chen親筆信認愛

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面