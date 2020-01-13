iPhone熱賣有原因！　外媒認證：這8點理由讓Android輸了

▲iPhone有許多勝過Android手機的地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

iPhone自從推出以來，就擁有不少死忠果迷，雖然許多用戶都會說出 Android 手機勝過 iOS 的地方，但iPhone依然是全球最暢銷的手機。科技網站《Android Authority》日前指出，儘管不少人將 iPhone 的成功歸功到品牌和獨佔問題，但 Android 鐵粉仍需接受以下 8 項 Android 不如 iOS 的地方。

1.iOS 更快、更流暢

蘋果處理器只需為 iPhone 專注優化，比起需要考慮多家廠商和多款不同處理器的 Android 系統來說，iOS 作業系統更少遇到卡頓的問題。

2.iOS 使用簡單

許多用戶喜歡 Android 系統彈性的客製化，且 Google 近來也致力優化，但《Android Authority》認為這項特色仍然讓 Android 的 UI 較不簡潔；對許多iPhone愛好者來說，並不希望可以隨意更改手機設定，希望手機運行良好，易於使用，並且可以用最少的精力將它們帶到內容中。

3.更新速度快

iOS軟體更新絕對好得沒話說，比起 Android 手機要升級系統還需要等待廠商推送，時程也較不一致，有的時候甚至拖到好幾個月，但iOS 升級更新相當穩定，同時裝置的可升級年限也長得多。

4.蘋果生態系

蘋果結合其他自家產品，如 iPad、Apple TV、Apple Watch 和 Mac，蘋果整合服務做得更好，在不同的裝置都能輕鬆使用同樣的 App 和同樣的用戶資料。此外， App Store與Google Play Store相比，App Store裡的應用程式經過更嚴謹的控管，不會出現奇奇怪怪或是帶有病毒的惡意程式。

5.安全性

雖然 Google 的安全性更新愈來愈穩固，Google也一直保護Google Play商店的安全，並採取措施確保用戶的電話和資訊安全。但蘋果仍依靠升級優勢與軟硬體整合，目前仍在安全方面佔優勢。

6.CarPlay

在車載系統方面，iOS 的 UI 明顯比 Android Auto 更清楚易用，而且可以四處移動圖標，對自己喜歡的應用程式優先排序。雖然， Google Assistant 的表現比 Siri 更好，但只靠這個是無法贏過其他差距。

7.周邊支援

雖然 Apple Care 定價昂貴，但它使iOS設備的修理和保險索賠變得輕而易舉。Apple Store裡的員工，幾乎也能及時替民眾解決問題，他們甚至還會開設課程，教用戶如何使用Apple設備，可以說是服務相當周到。

8.二手價較高

由於iPhone較為保值，因此用戶在轉售二手機時，除了可以拿到更多金額外，入手新手機的成本較低，這是 iPhone 受歡迎的一大原因。