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法官遲到竟扯「電腦故障」還偷懶慢裁定致受刑人多服刑

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官遲到竟瞎扯電腦故障，遭法官評鑑委員會報請司法院送監察院審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北地院前法官張耀宇，任職於台北地院期間出勤異常，多次開庭時遲到，甚至還在遲到時以LINE指示書記官，當庭騙當事人「電腦故障」；甚至他有一次審理受刑人定應執行案件時，未即時裁定，導致受刑人移監而多執行6日，北院還因此支付刑事補償金。法官評鑑委員會13日決議，將張耀宇送監察院議處。

法官評鑑委員會在13日發布聲明指出，張耀宇於臺北地院任職期間，出勤異常，多次於開庭時遲到，且曾於開庭遲到時用LINE指示書記官，以「電腦故障」為由無法準時開庭欺瞞當事人。不僅如此，其他2名法官也經常等候他到場後，才開始合議進行庭訊。此外，他也曾於預定庭期缺席，最後由審判長洽由其他法官代為開庭。

另外他某次宣判案件時，來不及做好判決，竟於宣判當日以LINE指示書記官使用他的電腦傳送只有判決主文，但判決事實、理由都空白之判決例稿，而未準時交付判決原本給書記官。他還在2017年承辦某件定應執行刑案件，收案後未及時處理，也沒查明受刑人已經移監，導致受刑人收受裁定後，已逾執行期限6日；受刑人還因而向台北地院聲請刑事補償，經台北地院最後也裁定准予補償6日。

法官評鑑委員會認為，他屢次輕忽職責，怠慢職務，有違《法官倫理規範》、《法院便民禮民實施要點》及《刑事訴訟法》等相關規定，且有失法官之職責與形象，並增添同事及當事人不合理之負擔，影響當事人之訴訟權益，進而損及人民對司法之信賴，破壞司法威信，其違失行為應屬情節重大。因此最後決議，將他報由司法院移送監察院審查議處。

本案乃台北地院去年5月間主動將張耀宇送法官評鑑委員會進行個案評鑑，張耀宇也隨即申請退休獲准。
 

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