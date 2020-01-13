陸網友怒喊「武統台灣最佳選項」　環時總編提2條件：比70年前拿下北京還容易

▲韓國瑜敗選令不少大陸網友失望。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選蔡英文狂拿817萬票成功連任，讓大陸許多網友覺得和平統一的選項已經無望，應該要立刻「武力解放台灣」。一片武統聲中，鷹派黨媒環球時報總編胡錫進卻一反常態，連發了2篇長文降溫，希望網友不要急躁，因為武統代表中國與美國全面攤牌，代價巨大。

綜合報導，台灣大選結果出來後，大陸新華社、人民日報等官媒陸續發表社評，國台辦發言人馬曉光及外交部長耿爽，也紛紛出面重申「一個中國原則」，但這次卻遭到許多微博網友抨擊痛罵，認為官方到現在還在自欺欺人。

胡錫進起先似乎被網友的批評惹惱，認為自己是軍人出身，還採訪過2場戰爭，是個到過沙場的人，卻受到如此指責，「不太合適吧」。隨後，胡又發了一篇長文，試圖向網友解釋，為何還沒武統台灣。





▲微博風向認為蔡英文連任，兩岸可能越走越遠，因加速啟動武統。（圖／記者李毓康攝）

「從兩岸軍事對比來說毫無問題」，胡錫進自信表示，「會比70年前解放軍打平津戰役拿下北京城還容易」，但與此同時，發起這場戰爭就等於中國和美國的「全面攤牌」，「是中國必須冷靜面對的風險與挑戰。」

胡錫進表示，解放軍在第一島鏈有壓倒性優勢，能給前往支援台灣的美軍「造成不可承受的代價」，而且中國現在市場規模和綜合經濟競爭力，都擠下美國成為第一，因此武統台灣不會影響中國大陸本身的經濟，但兩者的條件缺其一，「中國大陸武統台灣就將面臨巨大戰略風險。我們必須面對這個現實。」

對於台灣2個基本手段，胡錫進表示，和平統一的旗幟必須高高舉著，就算下定決心攻擊台灣了，到發射飛彈前還是要舉著。