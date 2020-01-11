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世界銀行傳「護照特別條款」　台員工「未拿中國護照拒聘」美議員致函要解釋

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▲世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）。（圖／路透社）

▲世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

為開發中國家資本項目提供貸款的聯合國系統國際金融機構「世界銀行」（World Bank），日前傳出要求台籍員工「必須出示中國護照」引發軒然大波，對此美國參眾議員台灣時間11日致函要求世銀行長作出解釋，並強調「台灣是否為中華人民共和國的一部分，在聯合國成員中並無共識」。

根據《中央社》報導，美國新聞網站Axios上個月披露，聯合國體系下的世界銀行（World Bank）去年稍早告訴現任及可望被僱用的台籍員工，須出示中國護照才能保住工作或被錄。在引發國際抨擊後，世界銀行發言人提到該則內部指導原則是1999年，但世界銀行並未採用執行，「若僱員來自非成員國或世銀集團沒有營運的國家，將能保有他們目前的僱用狀態。」

▲▼中國護照，護照，中國，中華人民共和國。（圖／視覺中國）

▲世銀傳出台籍僱員未拿中國護照將不予已錄用或續約。（圖／視覺中國）

由於台灣並非世界銀行189個成員國之一，因此國籍問題成為最大矛盾點。民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨籍眾院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch），及民主黨籍參院外委會首席議員梅南德茲（Robert Menendez）對此聯合致函給世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）希望做出解釋。

議員們的致函中提到，世銀提出的對台僱員「特別措施」，並不符合世界銀行集團的準則，因此表達關切，世銀行為準則禁止基於「政治或其他意見」及「國籍或社會出身」的歧視，包含在就業機會方面；部分台籍雇員已受僱世銀長達數年，過去從未被要求持有中國護照。議員透露，他們在試圖釐清、解決相關事件時得知，台籍世銀僱員收到來自招聘經理及人力資源部門「矛盾的建議」，導致部分人員因而離職。

此外，信中也詢問馬爾帕斯是否有正式的書面規定，可以保障非成員國或世銀集團沒有營運的國家僱員，都能保有目前雇用狀態，且「是否也適用於台籍雇員」，更重要的是，過去因為沒有持有中國護照，導致合約沒有被續約的員工，是否可以回歸職位。一切需將在2周內回覆。

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