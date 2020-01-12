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爸爸心導管手術中…兒怒控新北議員「帶人闖手術室」！他百字PO文回應了

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▲▼ 新北市議員王威元闖手術房 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲新北市議員王威元遭控闖正在進行心導管手術的手術房。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者戴若涵／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」指控，自己的父親10日因急性心肌梗塞在三重聯合醫院做心導管手術，沒想到手術期間新北市議員王威元竟帶著其他病患的家屬直闖手術房，讓執刀醫師停下手邊工作來解釋病情，讓他相當不能理解，事件曝光後，不少網友都表示，「太誇張」，而王威元對此也PO文說明。

網友回顧事件發生經過，10日上午他的父親被送入手術室執行心導管，沒想到卻碰上王威元帶著其他病患的家屬到場，其他病患家屬過程中有詢問醫護人員是否能進入手術房，而對方回應，「一般是不行，但因為是議員才特別通融」。

網友見狀氣炸，見王威元一行人離開手術室後，隨即質問對方身身分，並掏出手機準備錄影，但對方可能因公眾人物有偶包，飛快離開現場。不久後有院方人員前來說明，向他表示「剛剛是因為手術到個段落，所以才讓他們進去」，但由於此時手術尚未結束，網友根本無法得知裏頭發生什麼事。

事後執刀醫師告知網友「手術失敗，但人還清醒」，因手術難度高、技術不夠要轉院。面對網友質疑為何讓議員進入手術房，醫師回應「手術中關切的電話，不斷的打來，讓他沒辦法專心，所以只能在一個段落時，來回應這關切」。

網友在文中也透露父親的病況，轉院後接到病危通知，經歷了近6小時的第二次手術，父親目前仍在加護病房觀察中，他提到，「有無間接造成手術風險增高，說實在我們不是專業，真的不清楚！」、「醫生不是神，我們也未曾責怪手術難度高而失敗轉院等風險，畢竟身體就是有著許多變數奇妙總和，但人為影響就實在有點不是那麼苟同」。

針對網友的指控，王威元則回應，「1月10日當天下午帶著水果去聯合醫院探望一位病患，護士來通知家屬去跟醫生討論，就跟著護士走，如同影片中，護士帶我跟家屬進入「準備室」跟醫生討論（非我硬闖，也非手術房）。這就是當天我在聯合醫院的實況，祝福每個病患都能早日康復」。

▲▼ 新北市議員王威元闖手術房 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼網友全文、王威元回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、王威元）

▲▼ 新北市議員王威元闖手術房 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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