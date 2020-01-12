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蔡英文成功連任！ 環時：騙取選票「不敢真正台獨」

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▲蔡英文成功連任總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文成功連任總統。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

台灣2020大選11日落幕，蔡英文以817萬票連任。對此，大陸官媒環球時報社評指出，蔡英文的連任將增加台海局勢的不確定性，民進黨每到選舉就會推高兩岸緊張態勢，製造台灣民眾「仇中」的氛圍，奉勸蔡英文和民進黨不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。

社評指出，台灣在2018年11月舉行的「九合一」選舉中，民進黨一度慘敗，蔡英文遭到民進黨內猛烈抨擊，差點被民進黨拋棄，然而蔡不僅很快的在民進黨內穩住陣腳，還在距離不到一年的這次選舉中勝選連任，顯然不符合西方選舉制度下的政黨鬥爭規律。

社評還指出，民進黨每到選舉就推高兩岸緊張態勢、製造「仇中」的氛圍，這是民進黨的看家選舉路數，兩岸關係因為民進黨一次次的興風作浪而惡化。

社評表示，香港發生修例風波後，民進黨進一步煽動台灣民眾對中國大陸的各種誤讀，目前民進黨對大陸的妖魔化達到了近年以來的最高峰，偏偏這時候國民黨內鬥，分散了民眾對國民黨及韓國瑜的支持。

但社評也表示，韓國瑜雖然輸了這場選舉，但韓流的崛起是真實的，台灣民眾希望發展經濟改善民生，不想看到兩岸尖銳對立的願望是真實的，中國大陸越來越強大這一事實所產生的關鍵影響力也是繞不開的。

社評又說，蔡英文當局能夠騙取一些選票維持其政權，但卻無法將台灣社會真正綁到台獨的戰車上去，事實上台灣社會已經形成不能獨的集體意識和情商，現在連美國都不敢公然支持「台獨」，與中國大陸徹底攤牌。

社評還說，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性，可能會使蔡英文和民進黨走激進路線，使他們在政治上更加有恃無恐，加劇在兩岸問題上的極端思維，奉勸蔡英文和民進黨不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。 

ET快訊
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