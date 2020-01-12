蔡英文成台灣新票王！BBC「超刺激提問」全場笑了　女翻譯愣2秒開啟官方模式

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選蔡英文成功獲得連任機會，超過800萬票的民意也顯示，台灣大部份人民支持「辣台妹」過去4年的政績，也肯定她維護台灣主權的心。對此，BBC記者在選後國際記者會上提問，蔡英文拿下歷史最高票，「會不會為此和習近平說聲謝謝」。

▲BBC記者恭喜蔡英文連任。（圖／翻攝自TVBS）

總統蔡英文在選後召開國際記者會，向全球各地來到台灣的外媒以及國人表示，她謝謝過去4年來和自己並肩奮鬥的夥伴，並表示現在肩上有更重的責任，眼前有更多的任務，明天開始繼續努力工作，接下來4年將不會辜負人民。

▼後方記者被蘇德沃斯的問題逗笑。（圖／翻攝自TVBS）



▲蔡英文成功連任。（圖／記者李毓康攝）

媒體提問時間，由英國BBC記者蘇德沃斯（John Sudworth）首先提問，他先恭賀蔡英文贏得選戰，接著表示在不到幾個月前，蔡英文還處於民調相當低迷的情況，但接下來中共戰機對台的威脅，加上香港反送中運動，是很多人認為蔡之所以能翻轉局面的原因，「所以我的問題是這樣的，妳認為妳會不會為了這次的勝利，而謝謝習近平？」

發問完後，蘇德沃斯和蔡總統都笑了，連後方低著頭的記者也笑著搖搖頭。不過面對這樣的直球提問，台上的女翻譯似乎有些驚訝，可能一時太過緊張，因此沒有將蘇德沃斯的問題直接翻譯出來，而是採取官方說法「請問您會如何處理台灣與中國的關係」。

蔡英文對此表示，這次選舉結果代表台灣人民拒絕一國兩制，堅持主權和民主的生活方式，而身為台灣總統，就是以此為主來經營台灣關係。她也期待中方能夠理解，和平來自於雙方努力，而非單方作為，「讓我們一起開啟良性互動的時代」。