影／「韓國瑜雖敗猶榮！」　吳敦義將請辭：國民黨可以挫折但不能放棄信心

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

記者楊蕓／台北報導

第15任總統、副總統選舉11日舉行投開票。國民黨總統候選人韓國瑜宣布敗選後，國民黨主席吳敦義召開記者會宣布請辭，他表示，這次總統選舉上遇到挫折，區域立委席次也並不完全符合期待，但韓國瑜雖敗猶榮，要給他致以最深的謝意，他強調，國民黨可以挫折，但不能放棄信心，也不能放棄廣大同志對國民的期待，將來越挫越份，重新找回我們讓國民黨堅強、成功、服務、忠誠。

吳敦義致詞表示，第十五任總統選舉以及第十屆立委選舉已經完成，剛才從電視上看到韓國瑜同志開記者會，他非常謙虛的、誠懇的恭喜蔡英文總統能夠連任，他也跟我們全國同胞一樣，跟國民黨的看法相同，希望蔡總統第二任能做出更符合國民期望的政策，讓中華民國能國家安全，人民安居樂業，兩岸和平穩定發展，這是國民黨一貫的主張。

他說，總統選舉上遇到挫折，區域立委席次也並不完全符合期待，所以就國民黨政治任務而言，他們並沒有達到好的成績，他們都要冷靜沉思跟檢討，未來希望國民黨能夠在基礎上更求精進，至於這次跟選務無關的、有關的一級主管以上，包括主席副主席、秘書長，等一級主管以上重要幹部，預定下禮拜開中常會，請求准許總辭。

吳敦義說，下週中常會會在此地召開，「我們是對中常會負責，中常會對中央委員會負責，中央委員會對全國黨代表負責」，因此特別報告，總統選舉及結果不符期待，以挫折告終，但韓國瑜以近期努力全力以赴，同時在競選過程中也沒有預警。

他說，韓國瑜充分代表國民黨公開、公平、公正競選的風度，對於韓國瑜雖敗猶榮，要給他致以最深的謝意，他代表國民黨，也代表中華民國全體國民的風度和氣質，希望韓國瑜未來能如同剛才他在記者會所說，會以高雄市長身份，對高雄市政工作展開積極有貢獻的市政。

吳敦義表示，到底中常會什麼決定，到下週才能了解，國民黨可以挫折，但不能放棄信心，也不能放棄廣大同志對國民的期待，將來越挫越份，重新找回我們讓國民黨堅強、成功、服務、忠誠，真正達到國民黨始終如一的目標，再次感謝大家。

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