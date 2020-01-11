日媒：台灣總統選舉最大焦點是與中國的距離

▲民眾排隊等待投票。（圖／攝影中心）

文／中央社

台灣今天舉行總統與立委選舉，日本主流媒體高度關注。多家日媒報導，總統選戰最大焦點是台灣與中國的距離，也就是要對中國展現強硬姿態或採融和（親中）的立場。

日本放送協會（NHK）今天報導，與中國保持怎樣的距離成為2020年台灣總統選舉最大的焦點。對中國展現強硬姿態的是執政黨民進黨候選人、現任總統蔡英文是否能連任、或者是對中國採融和立場的最大在野黨國民黨候選人、高雄市長韓國瑜是否能奪回政權，備受關注。

報導說，蔡英文、韓國瑜這兩陣營以兩岸政策為最大的焦點進行熾烈的選舉攻防戰，昨晚雙方各進行選前大型造勢活動。

蔡英文在台北的選前之夜上演說時說：「拒絕一國兩制，我也為2300萬人民做了」、「外部威脅還在，要讓改革繼續下去」。她呼籲選民支持她，助她連任。

▲民進黨總統候選人蔡英文今早9點左右前往新北市永和秀朗國小排隊投票，排了約20分鐘完成投票。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜則是訴求奪回政權的必要性。他表示，在民進黨執政下，兩岸關係惡化，未來的台灣一定要改變才行，希望能與大家一起前進。

NHK報導，想連任的蔡英文今年63歲，生於台北市，攻讀法律，1999年時任總統的李登輝所公布的與兩岸關係是「特殊的國與國關係」，也就是所謂「兩國論」，蔡英文曾參與起草作業。

蔡英文於2012年成為民進黨首位女性黨主席，參選總統選舉，敗給國民黨的馬英九，但2016年的總統選舉，她打敗國民黨的總統候選人，成為台灣第一位女總統。

蔡總統不接受中國所主張的「一國兩制」的原則，去年一月中國國家主席習近平講出「一國兩制」台灣方案，蔡英文強烈反彈表示絕不接受。此外，受到香港「反送中」示威抗議活動的影響，台灣對中國的戒心增強，蔡總統對中國展現強硬的態度，使原本低迷的支持率回升。

NHK介紹現年62歲的韓國瑜，生於新北市，曾擔任過立法委員、農產運銷公司總經理等職，前年11月當選原本是民進黨地盤高雄市的市長。他講話口氣輕快易懂，身為非典型政治人物受到注目。

韓國瑜在前年的選舉中透過社群網站的宣傳，不僅在高雄市，也在全國擁有人氣。就任高雄市長不到一年，他宣布要參選本屆的總統大選，在國民黨總統初選當中因獲最高支持率，成為總統候選人。

韓國瑜曾以高雄市長的身份訪問中國，推銷農產品，以此宣揚政績。在這場總統大選中，韓國瑜重視兩岸經濟關係，他批評蔡英文政府使兩岸關係惡，經濟低迷，他主張要改善兩岸關係，促進兩岸經濟交流以利台灣經濟成長。

▲韓國瑜選前之夜在高雄。（ 圖／記者林敬旻攝）

日本產經新聞報導，台灣的總統選舉與立法委員選舉今天上午8時（日本時間9時）開始投票，台灣各地共有約1萬7000個投票所，投票時間於下午4時結束後，立即展開開票作業。

報導說，這次總統選舉候選人有期待連任的民進黨候選人蔡英文（63 歲）、最大在野黨中國國民黨候選人、高雄市長韓國瑜（62歲）、在野黨親民黨主席宋楚瑜（77歲）。選戰的焦點是台灣與中國的距離感。

這次選舉的選民約有1931萬人，投票率估計將近70%。中央選舉委員會預估今天晚上10時（日本時間11時）可以完成開票作業。

日本朝日新聞報導，中國對香港「反送中」示威者採取強硬態度引起反彈，助長了蔡英文總統尋求連任的聲勢。蔡英文主張「要守護台灣的民主、自由」，受到以年輕人為主的選民的支持。

韓國瑜則是批評蔡英文政府上台以來，中國對台灣施壓力道漸強，導致台灣經濟低迷、外交漸漸被孤立，因此主張要改善兩岸關係活絡經濟。韓國瑜的支持者以軍公教退休人員等長期以來的國民黨支持者為主力。