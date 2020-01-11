2020大選投票日登場！「3寶4攻略」一次看　照片蓋滿也是有效票

▲3大「違禁品」禁止帶入投票所。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

今天（11日）就是台灣2020總統大選投票日，想投票行使民主權利的選民，為了讓權利不作廢，《ETtoday新聞雲》整理出投票須知懶人包，包括要隨身攜帶的「三寶」，如何蓋章才是「有效票」，怎樣的行為會觸犯「投票當日禁止的助選行為」，以及看到各政黨最後關頭加緊猛催票的「政黨票」是什麼。

2020大選內容分成3大類，每一位選民會拿到3張選票，分別為「總統、副總統」、「區域立委」以及「政黨票」。只要為「中華民國國民」、「年滿20歲以上者」、「居住達6個月以上」、「未受監護宣告」者，就會拿到以上3張選票。

一、投票時間、投票所需「三寶」和禁止須知

投票時間為1月11日上午8點至下午4點，投票地點都能在選舉公報上查出，依各縣市選委會公告的各投票所投票；前往投票時記得攜帶「國民身分證」、「印章」、「投票通知單」。若沒帶到印章，可以改以「簽名或蓋指印」；若沒帶投票通知單，可請選務人員協助，報上戶籍後待選務人員確認，即可投票。

唯獨「國民身分證」是必須帶到，只要沒有出示身分證，其他證件如健保卡、駕照等都算無效，不能夠進入投票。另外，如果身分證上頭像與本人差太多，需要出示其他證件，證明為本人，就可以投票。

中選會表示，投票日當天不可將手機攜帶入投票所，觸法者可能會判處1年以下有期徒刑、拘役，或易科新台幣3萬元以下罰金。6歲以下幼兒也不能陪同家長進入投票。

▼投票「三寶」，印章、身分證、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）

二、蓋章要正確，才算有效票

務必選用投票格內提供的「選舉章」，且必須蓋在正確的位置才屬「有效票」，私人章或卡通圖章都算無效。

中選會規定，使用選舉章蓋在候選人「號次、圖像、名字，或該候選人的格子旁邊，能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票。」

若在選票上「同時圈選兩組或兩個候選人或政黨以上者，應屬無效票」，其餘無法辨識投給誰，或是在選票上簽名、塗改、塗鴉等，都會被視為「無效票」。簡而言之，蓋清楚、蓋對地方、不多蓋、保持選票乾淨。

▼一張圖秒懂有效票跟廢票。（圖／記者李帛窈 整理製表）

三、「政黨票」的影響

區域立委及不分區立委的差別，在於區域立委直接「選人」，不分區立委則是由各政黨提名安排先後順序，透過「政黨票」得票率，先排先上。

目前國會113席立委總席次中，不分區占34席，選罷法規定，「政黨票」得票率達5%以上的政黨，得參與分配不分區34席，反之，得票率未達5％之政黨，該黨的不分區立委候選人，均無法參與分配。

四、投票當日禁止助選行為

投票日當天零時起，任何人不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以50萬以上，500萬元以下罰鍰。

另外，投票日當天不得從事競選或助選的活動，也不能穿戴具有候選人或政黨號次及頭像的衣物，如國民黨「鋼鐵H飛行夾克」、民進黨「護國保台飛行夾克」，都會被視成助選活動，所以請勿在投票日當天穿出門。

值得注意的是，「單純國旗裝」不在現行法律規範中，因此是允許穿著單純國旗裝，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。

▼藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

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