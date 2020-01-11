妙齡女吸電子菸「肺渾濁發白」　IG發勸世文警惕世人

▲Claire Chun發勸世文警惕世人。（圖／CTWANT提供，下同）

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美國馬里蘭州（State of Maryland）一名19歲的妙齡女子日前因為發高燒住院治療，經檢查發現，她可能是因為吸食過多電子菸造成肺部嚴重受損，從X光片來看，其肺部已開始渾濁且發白。隨後她也將自己的經歷分享到IG上，警惕世人不要吸食電子菸。

綜合外媒報導，克萊爾（Claire Chung）自去年年底起便發高燒至40度，原本以為只是感冒，但聖誕節早上卻還是送往急診室治療，經過檢查後，發現她的肺部有輕微肺炎，接著做進一步檢查，她的肺部電腦掃描顯示「令人極其不安」的結果。

「正常的肺照出來應該是黑色的。」克萊爾說道，但是從X光片來看，她的肺部已經變得混濁且發白，最令人震驚的是，儘管肺部損傷已如此嚴重，但她從未出現過呼吸急促、咳嗽、氣喘、胸痛或胸悶跡象；此外，就連醫師也沒看過這樣的病例，不確定肺部的損傷是經由血液、體液、細菌或是病毒所造成的，但唯一可以肯定的是，如果她再遲一步入院，將會造成無法挽救的後果。

醫生事後詢問克萊爾，她才坦承自己近期經常吸電子菸，而發生這樣的事情，她也在IG發文警惕世人，希望大家以她為戒，不要再去吸食電子菸了。

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