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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜籲不被意識形態綁架：民進黨執政你快樂嗎？

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記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉，《ETtoday新聞雲》全程直播。韓國瑜晚間8點45分上台，與夫人李佳芬同台，韓國瑜表示，不到36小時就要投票，未來在1/11投票後，整個中華民國台澎金馬會走向怎樣的道路，希望大家能冷靜下來、不分黨派、不被意識形態綁架，思考一下民進黨執政三年半以來，「第一，你快樂嗎？第二，你滿足現況嗎？第三，你擔心未來嗎？」

韓國瑜致辭時感謝，一路走來始終堅持不懈與與他搭擋的張善政賢伉儷，以及謝謝一路以來陪著的佳芬姐，今天禿子、燕子、漢子又合體了，包括國民黨縣市長、立法委員、所有海內外各地熱情的鄉親都回來了，他感性說道，「站在這裡非常不容易，我知道在場有很多台灣各地來的好朋友，大家沒有遊覽車，也沒有雙主菜便當，沒有礦泉水，只有一顆熱烈的心，期待未來能夠改變。」

韓國瑜引述1859年英國最有名作家在「雙城記」中所描述的景象，真的跟今天好像，「這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代；這是一個最光明的時代，也是最黑暗的時代；這是一個擁有一切的時代，也是一無所有的時代；這是走向天堂的時代，也是走向地獄的時代。」

韓國瑜表示，不到36小時就要投票，未來在1/11投票後，整個中華民國台澎金馬會走向怎樣的道路，希望大家能冷靜下來、不分黨派、不被意識形態綁架，思考一下民進黨執政三年半以來，「第一，你快樂嗎？第二，你滿足現況嗎？第三，你擔心未來嗎？」

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓國瑜李佳芬。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓國瑜李佳芬。（圖／記者李毓康攝）

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