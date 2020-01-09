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助疏運！航港局1/9～1/12開航211航次　估載5.2萬人返鄉投票

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澎湖對台灣船運_客貨輪_台華輪（圖／記者陳明仁攝)

▲航港局今起4天開航211航次。（圖／記者陳明仁攝)

記者李宜秦／台北報導

2020總統大選將至，交通部航港局自今（9）日起至12日間，協調業者加派航班疏運旅客，於台灣本島與離島間9條航線及金馬小三通4條航線，總計開航211航次，疏運5萬2346人次運能。

為因應金門民眾返鄉投票交通需求，航港局啟動台中-金門航線海運疏運B計畫，調派「合富快輪」疏運，訂於明（10）日晚上22時由台中港開航，航行時間9小時，預計選舉（11）日當天上午7時到達金門港料羅碼頭，可協助442名金門鄉親返鄉投票。

請繼續往下閱讀...

基隆-馬祖航線部分，航港局偕同連江縣政府排定「台馬之星」每日往返各一航次，由基隆港22時開航、馬祖港9時30分返航，另「台馬輪」歲修原訂10日出塢，現已提早於7日晚上22時復航返回馬祖東引，以確保基馬航線不中斷。

另外，高雄澎湖航線「臺華輪」，亦經航港局協調台灣航業公司，再加開澎湖馬公3航次，提供民眾返鄉投票。

針對天氣可能影響客輪航行的問題，航港局已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲大選將至，許多民眾都已買好大眾運輸工具車票，準備返鄉投票。（圖／記者李宜秦攝）

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