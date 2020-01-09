台大醫男模控護大陸團參訪　柯文哲酸：你連醫師執照都考不上

記者楊亞璇／新北報導

畢業於台大醫學系的模特兒包容任，自爆台北市長柯文哲讓大陸參訪團未穿隔離衣就進入加護病房，被護理長趕出病房，豈料柯文哲大罵護理長「妳不給我面子」，把護理長罵到哭。對此，柯文哲9日受訪反酸，「我是不想罵他說，拜託你連國考醫師執照都考不上，還問我這個台大外科教授」。

包容任爆料，他在外科加護病房實習時，突然在剛開放探視的時間，衝進來十幾個人，不但沒有依規定穿隔離衣，還拿起手機、相機猛拍照，當下所有人都很錯愕，包括來探視的家屬，而當時的護理長理所當然的跳出來制止，將那群人全數趕出去。後來柯文哲，對著護理長破口大罵「妳不給我面子」，把護理長罵哭，原來那群人是大陸來的學者參訪團。

對於包容任的質疑，柯文哲回應，以前他當醫生的時候真的很兇，確實有把護理師罵到哭，20年後他反省跟蔡壁如講說，當年實在太兇了，當年加護病房每做錯一個動作死一個人，所以老實講他自己也認為他當年非常嚴厲，但是因為這樣我們葉克膜才會成功，因為我的病發症很低，世界那些很先進的國家葉克膜成績比我們差，因為他們訓練沒那麼好，我們要求非常嚴格。

不過，柯文哲表示，這個文章唯一有問題，他為什麼要寫大陸參訪團，老實講台大醫院當時是亞洲最大葉克膜center，從美國、日本、大陸甚至越南、印度來的人，每天絡繹不絕，他如果寫參訪團，那些罵一罵，感染管控倒簡單，他是重症專家，對感染管控非常清楚，不會危害病人安全，「我是不想罵他說，拜託你連國考醫師執照都考不上，還問我這個台大外科教授」。

柯文哲最後強調，「第一點你問我說20年前罵過人，有沒有印象，拜託，我媽媽每次都告誡我，他說你罵別人，你自己都忘記，被你罵的人20年都不會忘記，這我也再檢討，問我20年前罵我人家有沒有印象，好問題耶，我昨天早餐吃什麼都不曉得」。

▲台灣民眾黨蔡壁如陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）