環時總編胡錫進：中國積極準備和美國簽署第一階段協議





▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普曾對外表示，中美將在15日簽訂第一階段協議。《環球時報》總編輯胡錫進7日晚上在推特發文表示，「根據我所知道的，中國正積極準備和美國簽訂第一階段協議」。

胡錫進先前也曾多次以「Based on what I know（據我所知）」的方式，公布許多高可信度的消息。因此外界普遍認為，這次的消息準確度應該也有一定水準。

環球時報英文版商業報「The Business Source」7日報導，消息人士與分析7日透露，中美磋商持續在進行中，中美第一階段協議即將完成，可能在下周會舉行簽約儀式。

▲大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進以英文在推特發文。（圖／翻攝自胡錫進推特）

華盛頓與北京2019年12月13日宣布達成第一階段協議，之後中方只表示中美第一階段經貿協議文本達成一致，已在進行法律審核，翻譯校對等程序，雙方一直保持密切溝通，但並未透露詳細簽約地點與時間。

美國總統川普去年12月31日在推特宣布，他將在15日與中國簽署內容非常廣泛，且全面的第一階段貿易協議，而儀式將在白宮舉辦，中方會派出高層官員代表出席。最後他也進一步透露，事後會前往北京，開始第二階段的協議談判。

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