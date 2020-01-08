「最美護士」楊昆娥街頭跪地急救少年　貧苦歷程曝光

▲雲南省第二人民醫院的護士楊昆娥。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者康心禹／綜合報導

雲南昆明一名14歲少年近日突然在街上昏迷，剛好路過現場的護士楊昆娥見狀後立即為他急救，少年目前已經沒有生命危險。相關的視頻在網路上流傳後，楊昆娥也被網友稱為「最美護士」，她的背景也因此曝光。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2日晚上，一名少年突然在街上昏迷，路人見狀後隨即報警，雲南省第二人民醫院的護士楊昆娥剛好路過現場，馬上上前幫忙，她為男子做了初步檢查後進行心肺復甦，並在少年清醒後為他蓋上外套，還陪同上了救護車。送院檢查後證實，少年患有先天性心臟病，目前已無大礙。

▲▼楊昆娥跪地救人。（圖／翻攝自雲南網，下同）

相關視頻在網上流傳後，楊昆娥的成長經歷也因此曝光。楊昆娥從小跟著來昆明打工的父母住在西郊黑林鋪，家境貧困，父親在她12歲時因病離世後，便與母親相依為命，而她在11歲前從沒有到過學校上學。

楊昆娥說，當時有好心人士向「雲南希望工程」慈善基金反映她的狀況，後來在雲南希望工程的幫助下一路完成學業。在初中時，她更成功報讀昆明學院醫學中專部，成功考入昆明醫科大學。

楊昆娥還說，她現在會不時參與學校及社會的公益活動，也會和同事到山區探訪患有心臟病的小孩，為他們健康檢查。此外，在這起事件之後，她獲得了5000元人民幣（約新台幣21000元）的獎金，但她隨即將獎金捐給雲南省青少年發展基金會。